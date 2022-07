Minulé odbojáře doslova vyrábí byrokracie, říká historik Petr Zídek

Držet se faktů a nefabulovat. Tím se řídí historik a šéfredaktor časopisu Paměť a dějiny Petr Zídek. Proto například odmítá pohled na bratry Mašínovy jako na hrdiny a bojovníky proti systému. „Problém je, že se nepostavili diktátorskému režimu, ale zabili dva řadové esenbáky, přičemž jednoho z nich podřízli v bezvědomí, při loupežném přepadení zastřelili pokladníka a vystřelili oko hasiči. Celý jejich ‚odboj‘ se omezuje na podpálení několika stohů na Hané. To, co dělali, by bylo nepřijatelné i ve skutečné válce,“ říká Zídek v rozhovoru pro Deník.

Historik Petr Zídek | Foto: Deník/Zbyněk Pecák