Růst cen se totiž nevyhnul ani papírenskému odvětví a nákup školních potřeb výrazně zasáhne do rodinných rozpočtů. Podle mluvčího společnosti Koh-I-Noor Hardtmuth není možné zlevňovat v době, kdy zdražuje doslova úplně všechno. „Na druhou stranu prodáváme tisíce položek a v každé kategorii si navíc můžete vybrat zboží v různých kvalitativních úrovních. Pastelky si mohou zákazníci koupit základní šestikusové za devatenáct korun, ale opět, také mohou stát násobně více, pokud si zvolí výrobek ve vyšší kategorii,“ osvětlil Jan Kubát s tím, že zdražování těsně před návratem do školy neplánují.

Papírnictví jako každý rok očekávají největší nápor lidí před začátkem školního roku a pak v prvních týdnech po zahájení. Společně s Vánoci to představuje nejvíce vytížené období v roce. „Určitě je dobré jít nakoupit včas, aby se zákazníci vyhnuli frontám a především, aby na ně měly naše prodavačky dostatek času. Hodně zákazníků totiž potřebuje při výběru poradit,“ doporučil Kubát. Jako hit pro letošní sezónu vypíchl prstové barvy pro nejmenší děti od dvou let, které přispívají k rozvoji kreativity.

Nakupujte včas, vyzývají prodejci, ale neúspěšně

I další prodejny kancelářských a školních potřeb zdražují. Lucie Lejsková z rodinného podniku Pemila v Liberci nezná položku, u které by cena nešla nahoru. Každý rok vyzývají rodiče, aby chodili na nákup v květnu a červnu, ale vždy bez úspěchu. Největší nával je každoročně na konci srpna a na začátku září.

„Stává se pak, že už ani dodavatelé nemají zboží na skladě. U nás to funguje tak, že rodiče nám dají seznam do ruky, zboží jim naskládáme do košíku a zákazníci odchází spokojení,“ přiblížila podnikatelka. U dívek patří k oblíbeným motivům panda, lenochod a králík, zatímco u kluků stále frčí Spider-man či motiv robota nebo dinoaura. „V oblibě jsou také chlupaté aktovky a penály, co připomínají plyšáky,“ doplnila Lejsková.

V síti McPen mající obchody i v Libereckém kraji nepřistoupili pod vlivem situace k plošnému zdražování. Naopak se s ní snaží vyrovnat spíše snižováním nákladů nebo vyhledáváním alternativních položek. „Největší nápor zákazníků čekáme tradičně poslední víkend v srpnu a první dva týdny v září,“ podotkl Jiří Kajzner z papírnictví McPen. I on doporučuje vydat se na nákupy včas. „Týká se to hlavně školních aktovek či batohů. Nejen proto, že trendy motivy mohou být dříve vyprodány, ale zejména proto, že tomuto nákupu by měli věnovat rodiče více času a konzultovat vhodnost batohu nebo aktovky s proškoleným personálem,“ doplnil.

Podle Kajznera byla v kurzu před lety tzv. přepisovatelná pera, která tvoří valnou část prodejů každého papírnictví, přestože jejich použití zejména na prvním stupni je značně kontroverzní. „Dále platí, že menší děti se snaží být více dospělými, což se projevuje v úbytku prodejů animovaných filmových hrdinů, které právě nahrazují neutrální nelicenční motivy,“ osvětlil.

Rodičům letos s vybavením školáků může pomoci i mimořádný příspěvek pět tisíc korun, který schválila vláda. Těm, kteří pobírají přídavky na děti, přijde částka z ministerstva práce a sociálních věcí automaticky, ostatní si o ni musí požádat. Stačí k tomu vyplnit formulář přístupný na stránkách ministerstva od půlky srpna nebo zajít na vybraný Czech Point.