Slovinsko vyjmulo Česko spolu s Francií a Chorvatskem ze zeleného seznamu bezpečných zemí. Slovinská agentura STA uvedla, že tyto státy budou od sobotní půlnoci ve Slovinsku mezi zeměmi, jejichž občané budou muset po příjezdu do čtrnáctidenní karantény, pokud se neprokážou doklady o pobytu.

"Ráno jsem psal slovinskému premiérovi, abych ho informoval, že není důvod, aby nás Slovinsko dávalo do jiné zóny," uvedl k tomu Babiš. Česko má podle premiéra pouze lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku. "Doufejme, že Slovinsko to zohlední a od toho opatření upustí, protože pro něj není nejmenší důvod," doplnil.

Český premiér uvedl, že mu jeho slovinský protějšek Janez Janša slíbil, že situaci prověří. S Janšou si Babiš telefonoval i přímo během dnešní tiskové konference na letišti. "On (Janša) říká, že to rozhodují epidemiologové, že s nimi bude mluvit," řekl Babiš po telefonátu s Janšou. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru oznámil, že o podmínkách vstupu Čechů do Slovinska dnes bude také mluvit se svým slovinským protějškem.

Velvyslanec České republiky ve Slovinsku Juraj Chmiel v České televizi zdůraznil, že omezení se netýká těch, kteří se ve Slovinsku nezdrží déle než 12 hodin. Cesty Čechů do Chorvatska by tak neměly být ohroženy. "To je poměrně jednoduché dodržet, protože ty přejezdy jsou velice krátké," uvedl Chmiel. Loni do Slovinska přijelo více než 180.000 Čechů, kteří v zemi strávili přibližně 560.000 nocí. Mezi národnostmi jsou tak čeští turisté ve Slovinsku šestí v pořadí, v přímořských letoviscích jsou dokonce na čtvrtém místě. "Proto se také Česká republika dostala na seznam, protože má slovinská vláda obavu o zdraví svých občanů," podotkl velvyslanec.

Podle ministra Vojtěcha je třeba hodnotit situaci v dostatečném detailu. "Srovnávána jsou celková data počtu případů. Budeme chtít přesvědčit naše slovinské kolegy, že situace není v ČR plošně taková. Trend je spíš klesající," řekl ministr na tiskové konferenci. Ohnisko v Karviné je podle něj pod kontrolou. "Omezovat pohyb lidí ještě na místě není. Ale nemůžeme vyloučit nic, pokud by došlo k eskalaci," dodal.

Žlutý seznam

Chorvatsko, Česko a Francie jsou nyní na Slovinsku jako méně bezpečné státy na takzvaném žlutém seznamu. Jak informoval ve čtvrtek večer mluvčí slovinského kabinetu Jelko Kacin, budou muset lidé přijíždějící do Slovinska prokazovat místo svého prázdninového pobytu, nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci.

České ministerstvo zahraničí dnes informovalo, že průjezd přes Slovinsko, například do Chorvatska, bude nadále možný.

Babiš dnes novinářům řekl, že využije nadcházející jednání států V4 k tomu, aby představitele okolních zemí informoval o aktuální epidemiologické situaci v Česku. "Máme lokální problém, který zvládáme," dodal.

Asociace: Situace se Slovinskem se může opakovat i u dalších zemí



Situace se Slovinskem se může opakovat také u dalších států. Je proto třeba změnit komunikaci z české strany a zdůraznit, že situace z hlediska šíření koronaviru se nezhoršuje a že existují pouze lokální ohniska nákazy. Češi mířící do Chorvatska mohou přes Slovinsko projet, potřebují mít ale potvrzení o ubytování a plán cesty. Na dotaz ČTK to dnes uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.



Slovinská agentura STA informovala, že Česká republika, Chorvatsko a Francie budou od sobotní půlnoci ve Slovinsku mezi zeměmi, jejichž občané budou muset do 14denní karantény, pokud se neprokážou doklady o pobytu. Slovinsko zmíněné země zařadilo na takzvaný žlutý seznam.



Rozhodnutí Slovinska je podle Papeže výsledkem špatné komunikace epidemiologické situace v tuzemsku směrem k dalším státům. "Je třeba zdůraznit, že Karvinsko je pouze jedna lokalita, kde se situace zhoršila, netýká se to plošně celé země," uvedl. Například Polsko podle něj jasně ve své komunikaci oddělovalo stav ve Slezském vojvodství od zbytku země. Takový postup je podle Papeže správný a Česká republika by si z něho měla vzít příklad.



Průjezd do Chorvatska přes Slovinsko je podle Papeže pro Čechy nadále možný. "Mohou zastavit na benzínce, dojít si na toaletu. Velmi důležité ale je, aby s sebou měli potvrzení o ubytování v Chorvatsku a plán cesty. Bez toho by mohli mít se Slovinci problémy," řekl. Slovinsko ale i nyní uplatňovalo kvůli koronaviru omezení cestování, vyžadovalo například povinné rozestupy mezi cestujícími v autobusech. Cestovní kanceláře tak raději do Chorvatska volí trasu přes Maďarsko.



Papež dále upozornil, že české ministerstvo zahraničí bude se Slovinskem dále jednat a současné podmínky se mohou změnit. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru oznámil, že dnes bude se slovinským protějškem o vstupu českých občanů do Slovinska mluvit.



Cestovní kanceláře podle informací ČTK se začátkem prázdniny evidují zvýšený zájem o Chorvatsko. CK Travel Family, která je největším tuzemským prodejcem pobytů u Jadranu, tam od poloviny června vypravila přes tisíc klientů. Nejvíc jich podle jednatele CK Ivana Lackoviče míří na Makarskou riviéru. Cestovní agentura Invia za červen prodala zájezdy do Chorvatska pro zhruba 2500 klientů. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové je největší zájem o Dalmacii, Poreč a Istrii. Přes CK Nev-Dama podle mluvčího Jana Bezděka zamířily k Jadranu stovky klientů, patří tak k nejvyhledávanějším destinacím, pokud se jedná o dovolenou vlastní dopravou. Také podle něj lidé nejčastěji volí Istrii a Dalmácii. Travel Family podle Lackoviče chce usnadnit cestování do Chorvatska klientům z Moravy a připravuje pro ně lety z Katovic ve spolupráci s polskou leteckou společností LOT.