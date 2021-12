Když byl vykázán, popadl do ruky přenosné dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a hodil ho na jedno ze zaparkovaných aut. Pak vyvrátil jednu dopravní značku a u další se o to pokusil. Nakonec na oba stánkaře křičel, že je zabije, že do nich najede autem. Sice to neudělal, ale v obou vyvolal obavy o život.

Není to poprvé, co stojí před soudem pro trestný čin výtržnictví. Okresní soud ve Strakonicích ho za něj v uplynulých letech potrestal hned třikrát, vždy ale vyvázl s podmínkou či obecně prospěšnými pracemi. Tentokrát ale již státní zástupkyně navrhla v obžalobě nepodmíněný trest. Verdikt by měl padnout v lednu a obžalované(mu) kriminál reálně hrozí.

Pozor na šikanu

Pobyty transgender osob v českých věznicích nejsou příliš časté. Když už tam jsou, je jim věnována značná pozornost. Například v roce 2017 přijela veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová do věznice v Olomouci mimo jiné prověřit, jak je tam zacházeno s odsouzeným, který prošel před nástupem trestu úřední změnou pohlaví (ze ženy na muže).

Ombudsmanka ve své zprávě uvedla, že je umístěn samostatně na cele, neprovádí aktivity či vycházky s jinými odsouzenými, sám se stravuje na cele, sám se sprchuje. Jediný pravidelný kontakt má s vychovatelkou, která se s ním účastní aktivit (včelín, ping pong). Jinak je 23 hodin denně sám, čte si, dívá se na TV. Samotka se ale vězni nelíbila, ombudsmanka proto doporučila, aby byl více začleňován mezi ostatní odsouzené a našli mu i práci, vše ale pod neustálým dohledem personálu věznice, aby se nestal obětí šikany.

Zvýšená pozornost by v případě odsouzení byla nepochybně věnována i Mishe M. O tom, v jaké věznici, zda ženské či mužské, by skončil(a), by rozhodlo, v jaké fázi změny pohlaví je. „V dané problematice je nutné postupovat přísně individuálně v kontextu konkrétních informací. Mezi rozhodné skutečnosti patří, jaké údaje má odsouzená osoba uvedené v osobním dokladu, kdy lze důvodně předpokládat, že v případě dokončené změny pohlaví je tato změna do osobního dokladu promítnuta. Zároveň je však důležitý skutečný stav změny pohlaví u dané osoby,“ vysvětlila mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

Dodala, že v přijímacím oddíle může být taková osoba s ohledem na danou problematiku umístěna samostatně. V případě přemístění do kmenové věznice budou i nadále rozhodnými výše uvedené skutečnosti, nicméně Vězeňská služba ČR má možnosti odsouzené, kteří mohou být potencionálním objektem napadení ze strany ostatních odsouzených, umístit na vyčleněné oddíly, kde je riziko napadení minimalizováno. „Lze konstatovat, že vždy bude takováto situace vyhodnocována individuálně, ve spolupráci příslušných oddělení dotčených věznic a odborů na Generálním ředitelství vězeňské služby ČR,“ uzavřela Prunerová.