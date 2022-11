V projevu Zeman hovořil zejména o oceněných a zároveň vysvětlil, proč se stejně jako jeho předchůdci rozhodl nevyznamenat skupinu bratří Mašínů, kterou navrhla k ocenění Sněmovna.

„Prvním důvodem je, že při svém útěku na západ bratři Mašínové dýkou podřízli hrdlo svázanému zajatci. Druhým důvodem je, že bratři Mašínové zastřelili pistolí pokladníka, který převážel výplaty zaměstnancům. Ani jedna z těchto dvou obětí nebyla evidentně exponentem komunistického režimu, a proto nelze jejich vraždy vydávat za akt protikomunistického odboje,“ uvedl prezident.

Zpravodajsko-sabotážní odbojová skupina Tři králové se zaměřovala na sběr zpravodajských informací i na sabotážní akce. Zároveň její členové udržovali spojení s československým exilem. Dopadnout se je snažily tisíce policistů v čele s gestapem. Balabán a Mašín byli popraveni v letech 1941 a 1942, Morávek spáchal před zatčením v březnu 1942 sebevraždu. Od prezidenta odmítla za Mašína převzít ocenění jeho dcera Zdena Mašínová, převzala jej proto ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Záměr vyznamenat ukrajinského prezidenta Zelenského oznámil Zeman už v březnu. Za základní důvod ocenění označil „jeho statečnost a odvahu, se kterou odmítl americký návrh na poskytnutí bezpečného útočiště a zůstal v tehdy bojujícím Kyjevu.“ „A odvaha se má ocenit,“ řekl Zeman v projevu.

Medailí za zásluhy se Zeman rozhodl vyznamenat přes čtyři desítky osobností. Jsou mezi nimi vědci, umělci, lékaři, ale i lidé spojení s politikou nebo státními institucemi. Z oblasti kultury ocenil třeba letos zemřelou zpěvačku Hanu Zagorovou nebo loni zesnulého slovenského hudebníka Miroslava Žbirku. Za Zagorovou převzal ocenění producent a skladatel Karel Vágner, za Žbirku jeho manželka Kateřina.

Ze sportovců Zeman předal medaili bývalému československému hokejovému útočníkovi a trenéru Jiřímu Holíkovi, legendárnímu tenistovi Ivanu Lendlovi, cyklistovi a trenérovi Pavlu Vršeckému a známému rybáři Jakubu Vágnerovi. Vyznamenal také sportovního funkcionáře, předsedu České unie sportu a právníka Miroslava Janstu, který je jedním z obžalovaných v případu údajných manipulací se sportovními dotacemi.

Tradičně Zeman nepominul lidi ze svého okolí. Medaili předal řediteli Ústřední vojenské nemocnice Miroslavu Zavoralovi, který o něj pečoval při loňském pobytu v nemocnici, nebo odborníku na interní lékařství Miloslavu Kalašovi, který se staral o zdraví prezidenta v uplynulých letech. Vyznamenal i lékaře a někdejšího politika Borise Šťastného z firmy Senior Home Group, která poskytuje Zemanovi v Lánech zdravotní péči.

Ceremoniál ve znamení kontroverzí

Letošní udělování státních vyznamenání přineslo i další kontroverze. Pozvání na páteční ceremoniál nedostali například předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Miloš Vystrčil (ODS), který by měl pokračovat jako předseda Senátu, ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Udílení státních vyznamenání se nezúčastnili i někteří další politici a zástupci veřejných institucí. Někteří neúčast zdůvodnili pracovními povinnostmi, jiní nedorazili kvůli tomu, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále tak v pátek chyběli politici Pirátů či TOP 09, nepřišli také někteří rektoři nebo hejtmani.

Slavnostní předávání ocenění se letos netradičně konalo už podruhé. Naposled se uskutečnilo v březnu, kdy Zeman vyznamenal osobnosti, kterým se řády a medaile rozhodl udělit a propůjčit v letech 2020 a 2021.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy.

