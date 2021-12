Podle mluvčího šli další pracovníci z okolí Svrčinové na testy dobrovolně, bylo to na jejich rozhodnutí. Kolik jich bylo, ale uvést nechtěl. Podle současných pravidel totiž po rizikovém kontaktu očkovaní lidé nemusí do karantény ani se podrobit testování. Vláda by se podle Köppla dnes měla zabývat tím, zda a jak tyto podmínky upraví.