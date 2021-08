Přírodní katastrofa si vyžádala šest obětí, 1200 domů bouřka a tornádo poškodily. Živelnou pohromu ale vydržel třeba kostel v Moravské Nové Vsi na návsi. Tornádo zničilo krov, věž, osvětlení i okolí. „Klenby jsou podle statika vyhovující, takže kostel se nemusí bořit,“ řekl tamní farář Marián Kalina.

Kostel už se nouzově využívá v neděli, v týdnu věřící chodí na faru. Zmizely stromy z nejbližšího okolí kostela.To připomíná měsíční krajinu, přesto se stane místem osekané folklorní slavnosti - Svatojakubských hodů. Lidé si však tuto neděli pivo v restauraci naproti úřadu městyse, tak jako v předešlých letech, nedají. Budova šla k zemi. Stejně jako místní knihovna.

V Hruškách na Břeclavsku vedení obce vyvracelo fámy, že bude nutné zbourat budovy školy ani školky. „V současné době se odstranilo z interiérů školky všechno, co bylo poškozeno a firma začíná pracovat na rekonstrukci. Chceme, aby se děti mohli vrátit do mateřské školky nejpozději v listopadu," sdělil místostarost Marek Babisz. Dobrou zprávu měl i k základní škole. „Pustíme se co nejdříve do opravy krovů a střechy," dodal.

V Mikulčicích, ale i v Moravské Nové Vsi a Hruškách pracují kameníci na obnově hřbitovů. Ani ty tornádo neušetřilo. Jen v Mikulčicích je podle kameníka Bořivoje Čecha práce na dva roky. „A to děláme dvanáctky a i o sobotách. Nejsmutnější je, když se musí udělat celý nový pomník,“ svěřil se. Největší problém bude se starými hroby bez základu. Při opravách bude podle něj nutná improvizace. Pro řadu lidí by totiž kompletně nový pomník byl za současné situace velká finanční zátěž. Bydlení je nyní na prvním místě.

Celkové škody se odhadují zatím na patnáct miliard korun s tím, že zřejmě porostou. Jen na majetku Jihomoravského kraje jsou 800 milionů korun, na obecním 721 milionů, vyplynulo ze zpřesňujících posudků. „U celkových odhadů dojde k nějakému snížení, ale dosud nevím k jakému. Ale bude to méně než těch patnáct miliard," uvedl náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník.

Stovky milionů škod hlásí také některé firmy. Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, vichřic a tornáda, které zasáhly ČR v červnu a v červenci, 33.657 škod za 4,67 miliardy korun.