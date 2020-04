On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

"Velikonoce proběhnou v současném režimu tak, jak to je," konstatoval Hamáček. Na veřejnosti se tak například nemohou tvořit skupinky o více než dvou lidech, ti by mezi sebou navíc měli udržovat nejméně dvoumetrový odstup. Toho by při tradičním koledování nešlo dosáhnout.

"Já samozřejmě chápu, že Velikonoce jsou významným svátkem. Je to čas, kdy se lidé scházejí a navštěvují se, nicméně nejsem přesvědčen o tom, že jsme v situaci, kdy jsme schopni a kdy je možné ta opatření zásadním způsobem uvolnit," prohlásil Hamáček. Připomněl, že v některých dalších evropských zemích včetně Slovenska na svátky chystají ještě tvrdší opatření.

Zrušte také návštěvy

Mnozí lidé jsou zvyklí o velikonočních svátcích navštěvovat své příbuzné. Ministerstvo zdravotnictví jim letos doporučuje, aby i od této tradice upustili. "Důrazně žádáme občany, aby návštěvy příbuzných v souvislosti s velikonočními svátky omezili, nejlépe zrušili," řekla Deníku mluvčí ministerstva Renata Povolná.

S omezeními se budou muset potýkat rovněž věřící, kteří kvůli nim přijdou o své mše. "Bohoslužby je možné vykonávat online formou, a je na jednotlivých farnostech, zda tuto možnost využijí, či nikoliv," uvedla Povolná. Lidem alespoň nebude upřen vstup na hřbitovy, kam mohou jít navštívit hroby svých blízkých. "Při návštěvě je nutné eliminovat kontakt s ostatními osobami a stále užívat ochranné pomůcky," zdůraznila Povolná.

Košíkáři pláčou

Mimořádná opatření letos o velkou část příjmů připravila mimo jiné košíkáře, kteří se věnují pletení pomlázek. Již několik let obchody před velikonočními svátky zaplavují zejména levné výrobky z Číny, domácí zástupci skomírajícího řemesla se proto živí například workshopy, na nichž učí zájemce pomlázky plést. Jedním z nich je i Petr Král z Mělníka. "Loni jsem měl plný kalendář od února až skoro do června. Letos to zprvu bylo slabší, pak se to úplně zastavilo," řekl Král Deníku.

Košíkář své tradiční řemeslo dosud předváděl na různých jarmarcích, trzích nebo ve školách, všechny veřejné akce ovšem byly kvůli koronaviru zrušeny. Proto pro několik zbývajících zákazníků vyrábí různé speciální koše. "Tohle řemeslo upadá a málokdo ho ještě umí. Takže mě ještě drží zakázková výroba," konstatoval.

Naopak tuzemští drůbežáři si na nedostatek zájmu o jejich produkci nyní před Velikonoci nestěžují. "Vajec je dostatek a odbyt je v posledních týdnech zvýšený," řekla Deníku předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Důvodem jsou podle ní právě opatření související s koronavirem. "Lidé jsou s dětmi více doma, takže vaří a pečou," dodala.