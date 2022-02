Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí se týká některých regionů na Vysočině, v Jihomoravském, Pardubickém a Olomouckém kraji. Platí od středečních 04:00 do 16:00.

#vystraha na SILNÝ VÍTR od středy 23.02.2022 04:00 do středy 23.02.2022 16:00.

Čerstvý severozápadní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

Více:https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/PCWHr7m7N9 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 22, 2022

Lidé v těchto oblastech by měli zajistit okna, dveře či skleníky, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Při pohybu venku a pří řízení vozidel mají být opatrní. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Silný vítr v Česku opět působil výpadky proudu, omezil provoz na tratích

Podle předběžného varování ČHMÚ by ve čtvrtek mohl vítr přesunout dál na východ, hodně foukat by mělo v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Meteorologové ale budou ještě předpověď počasí upřesňovat.

Vítr potrápil Česko už koncem předchozího týdne a o víkendu, v menší míře i v pondělí, kdy postupně slábl. Nejsilnější byl minulý čtvrtek, kdy zkomplikoval železniční i silniční dopravu a od elektrického proudu odstřihl statisíce domácností.