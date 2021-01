V Česku se začalo očkovat 27. prosince, přednostně mají dostávat vakcínu proti koronaviru zdravotníci a senioři v domovech.

Ve skupině pro přednostní očkování proti covidu-19 je podle nové metodiky 838 tisíc lidí. Proti verzi před připomínkami je jich o 200 tisíc více.

„V prioritní skupině nedošlo k žádným změnám, jsou to klienti z domovu pro seniory a pro lidi s postižením, osoby nad 80 let, zdravotníci a osoby, které se starají o tyto lidi,“ objasnil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). První část po zakomponování zdravotníků čítá podle něj něco přes 750 tis osob, část 1b čítá něco víc než 3,5 milionu osob.

Ministerstvo podle Blatného také neplánuje zveřejňovat denní data o počtech vakcín a očkovaných proti covidu-19. Přesnost dat je přednější, řekl. Blatný zároveň zdůraznil, že očkování je zcela dobrovolné a nikdo k němu nebude nucen.

„Praktičtí lékaři budou moci pomáhat nejen v očkovacích centrech, ale když v rezervačním systému zaevidují svoje pacienty, které chtějí naočkovat, budou jim očkovací látky vydány konkrétně pro tyto pacienty. Následně mohou tyto občany naočkovat u sebe v ordinaci. Některé obce mají připravený takový model, že lékaři mohou tyto pacienty naočkovat v kulturním domě či v podobných prostorech. Musí samozřejmě splňovat všechny podmínky spojené s očkováním,“ uvedl Blatný.

Je podle něj důležité, aby se vše zrealizovalo v průběhu několika krátkých týdnů. „Určitě to nebude s žádným odkladem,“ okomentoval situaci Blatný. „Bylo to vidět i v době, kdy se přebudovala polní nemocnice na očkovací centrum. Stejná, možná i vyšší kapacita, by mohla být k dispozici v Praze,“ dodal.

Elektronický systém evidence očkovaných prochází podle Blatného zátěžovými testy. Nevyloučil možnost problémů, systém by měl ale zatížení unést, řekl.

Server SeznamZprávy přinesl informace, že vedení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) rozdělilo tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 od společností Pfizer a Biontech mezi své zaměstnance i jejich příbuzné.

Přednostní očkování? Nebudu to tolerovat, řekl Blatný

„Ředitel ústavu je jednoznačně odpovědný za to, co se v ústavu děje. Nebudu to tolerovat,“ řekl ministr. „Pokud by byla pravda, že byly rozdány vakcíny ve Státním zdravotním ústavu, vyvodím z toho personální zodpovědnost,“ dodal Blatný. Kvůli informaci si předvolá ředitele SZÚ Pavla Březovského.

Pracovníci Státního zdravotního ústavu jsou sice vedeni podle zákona jako zdravotnický personál, ale většina z nich podle serveru nepatří do ohrožených skupin. Mluvčí SZÚ Klára Doláková tvrzení serveru, že vakcíny mohli využít i příbuzní zaměstnanců, popřela, a to navzdory harmonogramu i výpovědím pracovníků ústavu.

Ze zhruba 450 zaměstnanců je jen několik desítek lékařů, zbytek tvoří lékařští pracovníci, hygienici, výzkumníci nebo úředníci, kteří s pacienty přicházejí podle serveru do styku jen ojediněle. Mluvčí serveru sdělila, že Státní zdravotní ústav nyní očkuje všechny zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění základního chodu ústavu.

"Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance. V rámci organizačního a technického zajištění očkování byl rozeslán pokyn určený výhradně zaměstnancům SZÚ, aby se k danému očkování přihlásili," uvedla. Odmítla informace, že byli očkováni i příbuzní zaměstnanců ústavu.

Protiepidemický systém PES projde úpravou

Blatný zmínil protiepidemický systém PES. Zároveň podle svých slovu věří tomu, že počty nově nakažených budou dále klesat, opatření zpřísňovat nechce. V hospitalizacích se ale zlepšení projeví nejdříve za týden. Vláda příští týden upraví seznam nezbytného zboží, které mohou nabízet obchody. Zachovat chce pravidlo, že velké obchody nesmí prodávat zboží, na které se specializují malé prodejny, které mají kvůli opatřením proti covidu-19 zavřeno.

Blatný dnes řekl, že si kabinet uvědomuje, že se seznam nezbytných věcí proměňuje mimo jiné v souvislosti s tím, jak se mění roční období. "V rámci úpravy PES, kterou plánujeme příští týden, bude upraven i tento seznam. Budou tam zahrnuty pravděpodobně například papírnické výrobky. Je to potřeba kvůli dětem do škol," řekl.

Ministr se také důrazně ohradil proti tomu, že musí doktoři kvůli nedostatku míst vybírat, koho ošetří. „Není pravda, že by v této republice museli doktoři selektovat, koho napojí na přístroj, komu poskytnou nějakou službu, nebo ne. Byl bych velmi rád, aby se tyto nepravdivé informace nešířily. Jako lékař jsem na to velmi citlivý,“ pokračoval.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, dnes klesl z úterních 84 bodů na 81 bodů ze sta. Je tak nejnižší od začátku roku, ačkoli se stále drží na úrovni nejvyššího, pátého stupně pohotovosti PES. Potvrzených případů nemoci v úterý přibylo 10 725, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem.