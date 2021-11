"Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve," uvedla odcházející ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu.

Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve. Fungovat budou zpětně od 1. 11., stejně jako na jaře: OČR 80 %, Izolačka 370 Kč/den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě nebo izolaci. — Jana Maláčová ?? (@JMalacova) November 19, 2021

Příspěvek k náhradě mzdy či platu pro lidi v izolaci a karanténě, který Maláčová nazývá "izolačkou", se vyplácel už od března do konce června. Měl zvýšit ochotu lidí léčit se či jít do karantény a také hlásit případné rizikové kontakty.

PŘEHLEDNĚ: Na pivo či na koncert jen s očkováním. Co vše se od pondělí mění

K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se má podle návrhu platit až 370 korun na den, a to až 14 dnů. Celkem s tímto bonusem by ale lidé neměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak má odečíst ze sociálních odvodů. Opatření by mělo být možné využít až do konce června příštího roku.

Kabinet premiéra v demisi Andreje Babiše rozhodl také o pravidelném plošném testování na základních a středních školách, které se bude konat každé pondělí. "Toto opatření již platí pro dvě vlny 22. a 29. listopadu. Od dalšího týdne pak bude každé pondělí probíhat screeningové testování ve školách," přiblížil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Každé pondělí se - počínaje 22. listopadem - budou muset testovat také zaměstnanci a OSVČ. Výjimku ovšem mají očkovaní, osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 a také ti, kteří se nejdéle před sedmi dny testovali PCR nebo antigenním testem u poskytovatele zdravotnické služby.

Rakousko vyhlásilo lockdown. Turisté přijdou o oblíbené vánoční trhy

V případě, že se zaměstnanec odmítne otestovat musí podle Vojtěcha dodržovat protiepidemická opatření. Musí nosit respirátor po celou pracovní dobu, dodržovat rozestupy, oddělené stravování, omezený styk s ostatními. Odmítnutí se testovat musí navíc zaměstnavatel nahlásit příslušné krajské hygienické stanici.

Pokud má zaměstnanec pozitivní výsledek testu, musí podle Vojtěch opustit pracoviště a podstoupit PCR test pro potvrzení nákazy. "Do jeho výsledku trvá překážka na straně zaměstnavatele," řekl dále Vojtěch.

Přechod na home office

Státní úřady dostaly doporučení přejít na režim home office. „Vláda schvaluje doporučení pro všechny úřady a ukládá členům vlády, aby realizovali home office za podmínky dodržení chodu státu,“ oznámil na tiskové konferenci premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Epidemie zrychluje. Počet hospitalizovaných s covidem se blíží pěti tisícům

Od pondělí 22. listopadu se podle rozhodnutí kabinetu nebudou testy na covid-19 uznávat jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do provozoven služeb, na hromadné akce nebo do gastronomických či ubytovacích zařízení budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19 nebo tím, že nemoc v posledních šesti měsících prodělali.

Česká republika nebude podle Babiše následovat příkladu Rakouska, které vyhlásilo plošnou uzávěru a povinné očkování proti covidu-19. "Česká republika nebude následovat příklad Rakouska. V žádném případě," prohlásil dosluhující premiér.