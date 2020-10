"Chceme najít rovnováhu mezi ochranou nemocných a starších lidí a ekonomikou," uvedl Babiš k rozhodování vlády. Zopakoval, že jarní omezení fungování země stálo stát 200 miliard korun. "Museli jsme plošně podpořit živnostníky, společnosti s ručením omezeným. My si už nemůžeme dovolit taková opatření," konstatoval. Uvedl také, že doufá v to, že veřejnost krokům vlády uvěří, a když se semkne, podaří se strmý růst epidemie za pár týdnů překonat.

Opatření, která ministři během víkendu probírají s epidemiology i kolegy politiky ze zahraničí, se nemají podle dřívějších vyjádření vicepremiérů Karla Havlíčka a Aleny Schillerová (oba za ANO) dotknout ekonomiky. Měla by směřovat k dalšímu omezení kontaktů. "Opatření chceme zacílit a řešit ten hlavní problém (…) to, že někteří lidé nerespektují opatření a stále to podceňují," uvedl premiér s odkazem na pokračující noční život kolem barů v centrech měst.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) Babiše doplnil, že vláda chystá kompenzační opatření pro obory postižené omezeními. Pro podporu podnikatelů v kultuře připravuje 750 milionů korun, pro podnikatele ve sportu 500 milionů korun, pro provozovatele autobusové zájezdové dopravy miliardu korun. Chystá také podporu pro organizátory veletrhů i podnikání v gastronomii. Vláda podle něj nezapomíná ani na nově uzavřené bazény či kina a počítá s prodloužením některých programů fungujících od jara, například s úhradou nájmů.

Babiš v sobotu po zveřejnění pátečního rekordního nárůstu nových případů přes 8000 opakovaně nevyloučil možnost, že Česko bude muset přistoupit k tzv. lockdownu, tedy zásadnímu omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii covidu-19. Proti úplnému uzavření země se dnes vyjádřil prezident Miloš Zeman. Očekává, že zavedená opatření v podobě takzvaného omezení volnočasových aktivit se ze 14 dnů protáhnou minimálně na měsíc.

Spolupráce s epidemiology

Plán vláda podle Schillerové konzultuje i s epidemiology na unijní úrovni. K tomu, aby se šíření zmírnilo, je podle ní třeba vyburcovat lidi, aby opatření dodržovali. S poukazem na informace o shlukování lidí kolem uzavíraných barů uvedla, že není čas na zábavu. "Tento týden padnou opatření, směřujeme to k tomu, že budou plošná opatření, ale nechceme plošně vypínat ekonomiku," řekla. Přijala formulaci ekonoma Šťěpána Jurajdy, že má jít o "vylepšenou podobu opatření, která platila na jaře".

Jurajda uvedl, že levná kontrola šíření epidemie byla možná, kdyby vláda zostřila opatření v září. "Čím plošnější, drakoničtější opatření budou, tím lépe se podaří zachránit ekonomiku," řekl. Za celospolečenský problém, který má dopad na šíření koronaviru, označil ztrátu důvěry vlády ve společnosti. Nyní je podle něj také třeba co nejrychleji zavádět nové testy a zamyslet se nad tím, jak podpořit nejpotřebnější. "Protože tady bude hlad v této zemi," prohlásil. Opatření měla být podle něj zavedena nejpozději po krajských volbách 2. října.

"Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromaždování a shlukování lidí," řekl Havlíček. Další zpřísnění opatření je tak podle něj pravděpodobné, jejich návrh by měl vládě představit ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zavádění nových opatření prý nenastane ze dne na den, zasažené subjekty dostanou čas pro přípravu, dodal Havlíček.

Schillerová uvedla, že lidi, kteří mohou pracovat z domu, by doma měli zůstat. Centrální úřady už tak podle ní učinily.

O situaci podle Havlíčka dnes ráno jednalo několik členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Výstup z jednání nezveřejnili. Další opatření budou závislá na analýze vývoje z posledních dní. V pondělí bude o stavu jednat i Bezpečnostní rada státu. Proti zavádění lockdownu se dnes vyslovil prezident Miloš Zeman, podle něj by ohrozil tuzemskou ekonomiku.

Ve čtvrtek vláda rozhodla, že od pondělí mají být uzavřené památky, divadla a kina, zákaz bude platit pro koncerty a výstavy i pro sportování. Omezené budou návštěvy v nemocnicích a na úřadech. Na 2. stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku. Účast na vnitřních náboženských akcích bude omezena maximálně na deset lidí, dosud byl limit 100. Vláda také zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Výjimku z nových pravidel mohu dostat jen mezistátní utkání a akce. Už nyní platí omezení pro shromažďování ve vnitřních prostorech do deseti lidí, venku do dvaceti.

Zeman proti lockdownu

Prezident Miloš Zeman by důsledně pokutoval lidi, kteří nenosí roušky. Udělil by jim pokutu 2000 až 3000 korun. Řekl to dnes serveru Blesk.cz. Prezident zopakoval, že si Česká republika nemůže dovolit další uzavření ekonomiky. Je proto proti tzv. lockdownu, který by ekonomiku ohrozil. Zeman očekává, že zavedená opatření v podobě tzv. omezení volnočasových aktivit se ze 14 dnů protáhnou minimálně na měsíc.

Zeman řekl, že plně podporuje opatření, která zavedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v podobě omezení volnočasových aktivit. "Jsem proti lockdownu, který by ohrozil ekonomiku, protože se domnívám, že Česká republika si už druhý lockdown nemůže dovolit," řekl Zeman. Uzavření ekonomiky podruhé by podle něj mělo podobné sociální důsledky jako virus. Při dalším zadlužení by se podle něj České republice zhoršil rating a úvěry by se tak prodražily. Zavádění protikoronavirových opatření a příslušnou státní pomoc si podle něj Česko může dovolit ještě rok, maximálně dva. Úvahy o celkové uzávěře ale považuje za nebezpečné a škodlivé pro českou ekonomiku.

Prezident ocenil přístup Bavorska, které pokutuje nenošení roušek. "Já bych se přimlouval za důsledné pokutování, nejenom napomenutí všech, kdo roušky nenosí, ač se nosit mají," řekl. Pokuta by podle něj měla být ve výši asi 2000 až 3000 korun. Zeman řekl, že žasne nad tím, jak koronavirus v řadě zemí akceleruje. Poznamenal, že sebekriticky je nutné říci, že se Česká republika, stejně jako Izrael, ocitly na chvostu žebříčku, i když předtím byly premianty.

Zeman na dotaz, zda by měl za rozšíření epidemie převzít zodpovědnost premiér Andrej Babiš (ANO), řekl, že ji předseda vlády přijal tím, že vyměnil ministra zdravotnictví. Bývalého ministra Adama Vojtěcha (za ANO) nepovažuje za špatného ministra zdravotnictví, nebyl ale "ministrem kovidu". "Byl to ministr pro dobré počasí. Musel nastoupit řezník," řekl. Za řezníka "v dobrém slova smyslu" považuje Prymulu. Nový ministr zdravotnictví se podle něj s "ničím nepáře", a když je nějaké nebezpečí, tak proti tomu hned zasáhne.

Zeman na koronavirus dosud testován nebyl. Počká si, až se testy budou dělat ze slin, protože odběry z nosohltanu nejsou příjemné. Z blízkých spolupracovníků podle něj nikdo koronavirus neměl.