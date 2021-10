Šéf Senátu v pátek novinářům řekl, že prezident není v dobrých rukou, co se týče jeho spolupracovníků. Pracovníci prezidentské kanceláře podle Vystrčilova mínění činí kroky, s nimiž by Zeman ne vždy souhlasil.

Dnes doplnil, že má pochybnosti o tom, jestli Zeman ví, jak o něm kancelář informuje. "Zdá se mi, že tohle není jeho styl, že takhle by se nechoval," konstatoval Vystrčil. Kdyby mohl mít prezident vše pod kontrolou, třeba by podle Vystrčila řekl, aby veřejnost dostávala více informací o jeho zdravotním stavu. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář se má k situaci vyjádřit začátkem příštího týdne.

Vystrčil začátkem týdne požádal prezidentskou kancelář o informace o prognóze zdravotního stavu prezidenta Zemana. Když je do pátku nedostal, oslovil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze (ÚVN), kde se Zeman léčí. Odpověď zatím nemá. ÚVN prostřednictvím své mluvčí v sobotu bez bližších podrobností uvedla, že senátní žádost řeší se vší zodpovědností a naléhavostí.

Vondráčkova návštěva v nemocnici

Kandidát koalice Spolu na premiéra a šéf ODS Petr Fiala dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že z ústavního hlediska stačí vědět do ustavující schůze Sněmovny, zda prezident může vykonávat své pravomoce. Z lidského hlediska je podle něj třeba respektovat, že každý může být nemocný a má mít čas i klid se uzdravit. "To bych respektoval i u prezidenta republiky," uvedl.

Za znepokojující ale považuje dění kolem informování o zdravotním stavu prezidenta republiky, která podle něj prohlubuje už tak obrovskou krizi důvěry občanů ve stát. "To je strašné, co se děje, nikdo nevěří nikomu," poznamenal s poukazem i na čtvrteční návštěvu předsedy končící Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) u Zemana. Její průběh veřejně zpochybnila policie a kritizovala nemocnice.

Fiala nechápe, proč Vondráček vůbec za prezidentem na jednotku intenzivní péče šel, Sněmovna by se sešla 8. listopadu i bez rozhodnutí prezidenta. Sám jako vítěz voleb čeká na schůzku do chvíle, až bude Zeman na běžném pokoji a bude mít aspoň částečně pracovní program.

Bývalý předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) míní, že se lidé z prezidentské kanceláře nechovají dobře, zhoršují obraz prezidenta a vyvolávají nepříznivé nálady ve společnosti. Není to dobrý tým, ale pan prezident si ho vybral, poznamenal Štěch v diskusi na CNN Prima News. Sám by nyní nehlasoval o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele. Až do ustavující schůze Sněmovny to ani podle Štěcha není potřeba.

Problém by byl, pokud by prezident poté nepřijal demisi vlády či nejmenoval nového premiéra, dodal.

Předčasné jednání?

Vystrčil na kritiku, že je jeho jednání předčasné, řekl, že by žádné dopisy nepsal, kdyby dostával informace z prezidentské kanceláře. "Není mi to příjemné. Mnohem příjemnější by mi bylo, kdyby informace standardně přicházely z kanceláře prezidenta republiky," uvedl.

Zeman byl hospitalizován před týdnem a je nyní umístěn na oddělení intenzivní medicíny ÚVN. Jeho ošetřující lékař a ředitel nemocnice Miroslav Zavoral oznámil, že Zeman byl do nemocnice převezen kvůli komplikacím, které provázejí jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas. Neuvedl ani, jak dlouho Zeman v nemocnici bude. Mluvčí nemocnice v pondělí ČTK řekla, že Zemanův stav je stabilizovaný.