Učitelé a další pedagogičtí pracovníci se ode dneška mohou nechat otestovat na koronavirus formou antigenních testů.Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý očekává, že zájem o provedení testů bude mít zhruba třetina učitelů. „Další třetina by to považovala za dobrý krok, kdyby to bylo lépe zorganizované, třeba kdyby se provádělo přímo ve školách,“ řekl Deníku Černý. Testování pedagogů je totiž dobrovolné, koná se však většinou v době výuky.

Testování na covid-19 učitelů a družinářů v Brně (na snímku z 16. listopadu 2020) | Foto: ČTK

Jeden příklad za všechny: podle metodického pokynu pražského magistrátu by měli být učitelé v hlavním městě testováni v nemocnici Na Bulovce, a to denně mezi 9 a 14 hodinou. Tedy i v čase výuky. Ministr Blatný: Proočkování 5,5 milionu lidí v Česku má být do konce léta Přečíst článek › Podle Černého ale testování v době vyučování situaci komplikuje. Školám totiž už nyní chybí řada vyučujících, kteří musí zůstávat doma kvůli nařízené karanténě. Za testy musejí pedagogové navíc většinou dojíždět do měst. Proč až nyní? Jako vstřícné gesto, které ale zřejmě vyšumí do prázdna, tak hodnotí testování Radek Sárközi ze spolku Pedagogická komora. Smysl by podle něj mělo jen, kdyby se odehrálo ještě před otevřením škol, a týkalo se všech zaměstnanců škol, tedy také školníků či kuchařek a zejména také žáků. „Sama doprava většího množství lidí na odběrové místo může být riziková,“ míní Sárközi. Pedagogové budou testováni zdarma, provozovatelům odběrových míst poté peníze proplatí zdravotní pojišťovny. Kraje, které provozují některé nemocnice, v nichž jsou odběrová místa, by ale si přály dostávat vyšší odměnu, než jim stát za testy nabízí. Domácí testy na covid: jsou rychlé, ale při špatné manipulaci můžou i ohrozit Přečíst článek › „Cena testování ve výši stanovených 350 korun na odběr ale nezohledňuje například personální náklady a náklady na spotřebované energie,“ řekla Deníku náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková. Odpovídající by tak podle ní byla částka 500 korun. Větší zájem o testování na covid-19 se dá očekávat také vzhledem k tomu, že vláda od zítřka povolila návštěvy v ústavech sociální péče. Kdo do nich bude chtít přijít za svým blízkým, bude muset mít respirátor FFP2 a také nejvýš 48 hodin starý negativní test nebo doklad o tom, že infekci v uplynulých 90 dnech prodělal. Antigenní testy se někde budou dělat i přímo před domovy důchodců. Koho se antigenní testování na covid-19 týká a za jakých podmínek to bude



- testovat se mohou nechat pedagogičtí pracovníci škol

- testování je dobrovolné a bezplatné

- testovat se bude v určených nemocnicích a ve stanoveném čase

- zájemci se prokážou potvrzením od ředitele školy

- testování trvá asi 40 minut

- testovat se bude ode dneška až do 18. prosince

- není třeba mít žádanku, nutná je ale předchozí registrace



Zdroj: web Středočeského kraje