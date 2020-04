„Děkovat ostatním budu až epidemie skončí, ale už teď bych vám chtěl říci, že chci udělit panu profesru Prymulovi 28. října nejvyšší české vyznamenání,“ prohlásil Zeman. „Zaslouží si to, neboť jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v Česku daleko mírnější průběh než v jiných zemích.“

ON-LINE ke koronaviru ZDE

V České republice dosud zemřelo 62 lidí, kteří se koronavirem nakazili. Podle Zemana je nutné na toto číslo pohlížet v kontextu ostatních zemí. „Tady zjistíte, že jsme jedni z nejlepších. To znamená, že s tou epidemií bojujeme úspěšněji, než například Itálie či Španělsko. Důležité je, že onen koeficient, který je vyjádřen poměrem mezi testovanými a nakaženými, se postupně snižuje,“ uvedl prezident.

Setkání v Lánech

Prezident hovořil také o setkání se svým expertním týmem, které se uskutečnilo v sobotu na zámku v Lánech. „Dostal jsem informace o takzvané chytré karanténě, která se právě teď pilotním projektem testuje v Jihomoravském kraji,“ uvedl prezident. „Pokud jde o postupné uvolňování, tak by se mělo týkat především malých provozoven. Ty velké podniky budou muset počkat.“

Mezi představiteli vlády a opozicí dosud probíhají spory o tom, zda by se měl prodloužit nouzový stav a pokud ano, zda by to mělo být o dalších třicet dní, nebo například jen do konce měsíce dubna. „Jak vidíte, mám na sobě červený pulovr a měl jsem ho i včera. To značí mé sympatie k prvnímu vicepremiérovi Janu Hamáčkovi, neboť jeho názory jsou racionální a v dobrém slova smyslu opatrné,“ odvětil prezident na otázku, jaký je jeho názor.

Jako Mengele

Exguvernér národní banky Zdeněk Tůma a někdejší viceguvernér Mojmír Hampl ve svém komentáři pro Hospodářské noviny uvedli, že v kontextu českého zdravotnictví je cena jednoho roku plnohodnotného života vyčíslena na 1,2 milionu korun, zatímco náklady na záchranu jednoho života v době koronaviru dosahují desítek, možná až stovek milionů. „Je to do očí bijící nepoměr a tedy riziko, že tyto prostředky nebudou k dispozici na léčbu jiných nemocných,“ konstatovali Tůma s Hamplem.

Prezident Zeman na otázku, zda je lidský život cennější než státní hospodářství uvedl, že každý život je cenný podobné smýšlení přirovnal k nacistickému doktoru Josefu Mengelemu, „který selektoval na rampě v Osvětimi lidi kteří mohou a nemohou pracovat a ty devadesátileté posílal do plynu“. „Já to pokládám za projev psychické a duševní deformace,“ řekl Zeman.

Kritika EU

Evropská unie podle Zemana v boji proti koronaviru selhala. Jmenoval především předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která v minulosti kritizovala uzavírání státních hranic uvnitř Schengenu. „Kdyby se hranice v tuto chvíli otevřely, znamenalo by to výbuch epidemie mnohem větší, než kdyby se hranice otevřely. Já jsem velmi rád, že naše vláda hranice uzavírá,“ řekl.