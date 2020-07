Většina slonů uhynula nedaleko vodních zdrojů v severní části delty řeky Okavango, tedy oblasti, která je známá pod názvem NG11. Někteří z nich pak byli nalezeni v pozicích, jež svědčí o náhlém kolapsu. V nedaleké Namibii přitom neevidují žádného uhynulého slona, upozornil server Science Alert.

Nabízela by se tedy možnost, že se sloni otrávili. Proti této možnosti však mluví skutečnost, že úhyn se týká pouze slonů afrických, nikoli jiných druhů zvířat. A otravu nepřímo vyloučila i botswanská vláda, když uvedla, že se zřejmě nejedná o akci pytláků. Z těl uhynulých zvířat totiž nezmizely kly.

Podle reportérky britského listu The Guardian si očití svědkové povšimli podivného chování slonů, kteří před svým skonem chodili v kruzích. Toto chování svědčí o možném poškození nervového systému zvířat.

Čekání na výsledky testů

„Odebrali jsme vzorky a poslali jsme je na testování, výsledky bychom měli znát během několika příštích týdnů,“ citoval server Science Alert ředitele botswanských národních parků Cyrila Taolu. Za normálních okolností by byly výsledky známy o poznání dříve, laboratoře jsou však kvůli celosvětové pandemii koronaviru zavaleny prací.

Dlouhé čekání na výsledky již kritizovali někteří ochránci přírody. „I měsíce poté, co se objevila první mrtvá těla, stále neexistuje odpověď na otázku, proč uhynulo tolik slonů,“ uvedl na svém blogu režisér a ekolog Pieter Kat, který upozornil na nezastupitelnou roli zvířat v botswanském turistickém ruchu.

Botswana byla z pohledu slonů dlouho považována za zřejmě nejbezpečnější místo na světě, připomněl server Science Alert. To se však změnilo v loňském roce, kdy botswanský prezident zrušil zákon na ochranu slonů a v zemi prudce vzrostl počet pytláků.

Bezprecedentní situace

„Současná situace je naprosto bezprecedentní, pokud jde o počet mrtvých slonů během jediné události, jež nesouvisí se suchem,“ zdůraznil pro BBC Niall McCann z britské organizace bojující proti vyhynutí divokých zvířat.

McCann jedním dechem varoval, že je nezbytné co nejdříve vyloučit jako příčinu úhynu zvířat nemoc. „Ano, pro slony je to bezesporu katastrofa. Ale mohlo by to také způsobit další zdravotní krizi,“ uzavřel.