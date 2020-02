Někteří lidé jsou schopni nadšeně oslavit i rozvod. Podobně přistoupila ke včerejšímu odchodu z Evropské unie britská konzervativní vláda Borise Johnsona. Johnson vystoupil těsně před půlnočním odchodem Velké Británie z EU s televizním projevem k národu, v němž se snažil vlít Britům do žil naději, že uskutečněním brexitu začínají Británii zlaté časy. „Není to konec, ale začátek. Okamžik skutečné národní obrody a změny,“ citovala z řeči britská média, podle nichž Johnson slibuje Britům „úsvit nové éry“.

Boris Johnson | Foto: Profimedia.cz

Britský ministr financí Sajid Javid v článku pro konzervativní deník The Daily Telegraph šel ještě dál, když prohlásil „Naše skvělá země je konečně svobodná.“ Levicově liberální The Guardian vyjádřil ale opačný názor, když uvedl, že Británie se změní v „malý ostrov“. Opuštění EU považuje za „největší risk za generaci“. List The Independent v pátek v redakčním komentáři, z něhož cituje ČTK, nevyloučil, že Británie se jednou do EU vrátí, například v případě, že se Unie stane méně politickou unií a více Evropou národních států, které Britové vždy dávali přednost.