Data amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) potvrzují nárůst úmrtí spojených s předávkováním drogami o 28,5 procenta za dvanáct měsíců. Měření končí letošním dubnem. Zcela poprvé tak toto číslo v USA přesáhlo 100 tisíc obětí, informuje server NBC News.

Drsná fakta. Dlouhodobé dopady covidu na stav plic můžou pokazit život

Experti se domnívají, že na těchto alarmujících číslech má podíl psychologická ozvěna pandemie i více dostupné syntetické opiáty, jako je například fentanyl. Jde o opioidní analgetikum, které je asi stokrát účinnější než morfin. Účinek nastupuje rychle, ale má kratší trvání.

Front page of tomorrow's Wall Street Journal. 100,000 drug overdose deaths in the USA alone. 75% from fentanyl. pic.twitter.com/FMBGNNrWQ7 — Mike Klassen (@MikeKlassen) November 18, 2021

Nárůst předávkování zaznamenali v téměř všech amerických státech. Výjimku tvoří pouze čtyři. Z dat z úmrtních listů CDC vyvodilo, že v důsledku předávkování zemřelo mezi dubnem 2020 a dubnem 2021 asi 100 306 osob. O rok dříve to bylo 78 056.

Izolace a nedostatek péče

Katherine Keyesová, specialistka na zneužívání drog a pomocná profesorka epidemiologie na kolumbijské univerzitě uvedla pro BBC, že úmrtí ve spojitosti s užíváním drog narůstala v posledních letech „exponenciálně“. Pandemie však tomuto fenoménu „přilila olej do ohně“.

„Podle dostupných dat užívalo více lidí drogy o samotě, což je známým rizikovým faktorem pro předávkování,“ vysvětlila Keyesová.„Problémem byl rovněž zhoršený přístup ke službám, které mohou pomoci s prevencí předávkování, snižováním újmy, léčbou a zotavováním," dodala.

OBRAZEM: Nejlepší světové snímky porodů. Fotografie fascinují svou intimitou

Reportáž televize BBC rovněž připomíná, že bezprecedentní pandemická situace byla obtížná i pro abstinující závislé či osoby na léčení. Izolace a absence běžného života zotavování značně komplikovala.

Největší nárůst byl zaznamenán ve státě Vermont, kde počet obětí stoupl o 70 procent na 209. Následuje stát Západní Virginie, kde toto číslo vzrostlo o 62 procent a Kentucky, kde si drogy vyžádaly o 55 procent více obětí než v předchozím roce. Počet úmrtí ve spojitosti s drogami tak v USA překročil počet obětí zbraní, autonehod a chřipky.

Fenomén fentanyl

Podle Keyesové zahrál v nárůstu počtu předávkovaných obětí zásadní roli právě syntetický opioid fentanyl. Uživatelé jiných drog - jako například kokainu a metamfetaminu - mají stále častěji v krvi přítomnost fentanylu.

Podle novin Wall Street Journal až ve třech čtvrtinách případů bylo předávkování s následkem smrti spojeno s opiáty. Hlavní drogou pak má být právě fentanyl.

Neúspěšná nákaza. „Negativní" lidé po kontaktu s nakaženým mají imunitní paměť

„Je to jako pohyblivá epidemie, která se nejprve soustřeďovala na osoby užívající opiáty jako například heroin. Teď se ale rozšiřuje mezi ostatní uživatele drog,“ uvedla Keyesová.

„To významně zvyšuje počty obětí předávkování, které sledujeme u širší škály uživatelů drog.“

Shannon Monnatová, ředitelka centra na podporu veřejného zdraví při univerzitě v Syracuse tvrdí, že je tento fenomén „americkou katastrofou, která ale není nevyhnutelná“. „I poté, co bude covid-19 pryč, budou tyto případy pravděpodobně stále přibývat,“ řekla Monnatová. „Musíme na tuto krizi zaútočit z více stran.“

Jednou z možností jsou podle ní například testovací proužky na přítomnost fentanylu či centra s dozorem, kde by mohli být uživatelé drog monitorováni a zároveň napojeni na zotavovací a zdravotnická centra.

Hledají se dobří lidé od kosti. Kvůli covidu spadly počty dárců kostní dřeně

„Musíme si ale mimo to přiznat, že zvyšující se konzumace drog za posledních 20 až 30 let je symptomem mnohem širších sociálních a ekonomických problémů,“ dodala. Ideálním řešením by tak podle Monnatové měl být takový boj s drogami, který by mířil na dlouhodobé sociální a ekonomické klíčové faktory, které stojí na počátku této krize.