Záchranářům, kteří hledají v troskách pohřešovné, komplikuje situaci mráz, na místě je totiž několik stupňů pod nulou. Nízké teploty zvyšují obavy o přeživší, zejména děti, které by v sutinách mohly umrznout. Při útoku bylo zraněno nejméně 17 lidí, včetně žen, které v té době rodily, uvedli místní úředníci. BBC s odvoláním na informace poskytnuté radou města Mariupol hovoří minimálně o třech obětech, mezi nimi má být jedno dítě.

Jedno z videí z místa sdílel na sociálních sítích i prezident Ukrajiny Zelenskyj, který tento hrozný čin považuje za důkaz genocidy. „Děti jsou pod troskami budov. Je to zvěrstvo! Jak dlouho bude ještě svět komplicem ignorujícím tento teror?” napsal.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k