V září 1977 už ale zemí galského kohouta zmítaly silné debaty o tom, že by trest smrti jako takový měl být zrušen. Ty zesílily zejména poté, co byl v létě o rok dříve popraven Christian Ranucci, muž odsouzený za únos a vraždu osmileté dívky - jeho právník totiž v mediální bouři kolem procesu výrazně prosazoval myšlenku, že byl Ranucci odsouzen neprávem a je ve skutečnosti nevinný.

Ať už byl Ranucci vinný nebo ne, vzhledem k celospolečenské debatě, kterou jeho případ vyvolal, v prvních zářijových dnech roku 1977 jiný vězeň odsouzený k smrti stále ještě doufal, že mu bude trest zmírněn. Toho se ale sedmadvacetiletý Hamida Djandoubi nedočkal. Desátého září přesně před 45 lety se stal vůbec posledním člověkem, který byl ve Francii popraven gilotinou - a také posledním člověkem, který byl v západních zemích popraven oddělením hlavy od těla.

Nejtvrdší možný trest dostal za vraždu dvaadvacetileté ženy. V jeho případě o vině nikdo nepochyboval. Svoji oběť Djandoubi doslova umučil. „Tuniský přistěhovalec byl popraven ve věznici Baumettes v Marseille,“ přípomíná server History.

Navzdory tomu, že se po vynesení rozsudku odvolal, byl před popravou Djandoubi údajně klidný. „Ráno mu dozorci oznámili, že nastal čas. Stráž chvíli počkala, než si vězeň nasadil umělou nohu, a pak jej eskortovala z cely. Přestože jej právě odváděla k popravě, pohledný muž s tmavou pletí byl klidný a vykouřil jednu cigaretu, kterou mu nabídl dozorce. V místnosti, kde se měla konat poprava, si začal stěžovat, že jsou mu pouta příliš těsná, a tak mu je dozorci sundali. Djandoubi následně vykouřil další cigaretu a byl mu nabídnut panák rumu. Ovšem když pak poprosil ještě o další cigaretu, aby získal nějaký čas, už byl odmítnut,“ popisuje poslední chvíle list The Daily Telegraph.

Djandoubiho hlava byla oddělena od zbytku jeho těla přesně ve 4.40 ráno. Gilotina hlavu usekla bez problémů, vše bylo záležitostí sekund. O čtyři roky později trest smrti ve Francii úplně zrušili.

- Předchůdci gilotiny existovali už ve středověku, často a v dnes známé podobě se začal nástroj používat v období Velké francouzské revoluce na konci 18. století.

- Jméno nástroj získal po svém propagátorovi Josephu Ignaci Guillotinovi. Ten nutnost jeho zavedení zdůvodňoval zmenšením utrpení popravovaných, neboť gilotina měla hlavu useknout velmi rychle.

- Gilotinu navrhl francouzský lékař Antoine Louis a její prototyp postavil Němec Tobias Schmidt.

- První veřejná poprava gilotinou ve Francii se odehrála 25. dubna 1792 v Paříži, o hlavu tehdy přišel zloděj Nicolas Jacques Pelletier, popravu vykonal kat Charles-Henri Sanson de Longval.

- Vůbec nejvíce poprav gilotinou ve Francii v krátkém časovém úseku se odehrálo v období jakobínského teroru.

- Tehdy byli popraveni například i král Ludvík XVI. a královna Marie Antoinetta.

- I po změně politických poměrů ale gilotina ve Francii zůstala populární.

- Tento popravčí nástroj využívali i nacisté za druhé světové války.

Osudová nehoda

Vrah Hamida Djandoubi se narodil v Tunisu v roce 1949. Jako devatenáctiletý se přestěhoval do Marseille a pracoval zde v obchodě. Po čase změnil profesi a začal se živit jako dělník. V roce 1971 ale jeho život zcela změnila vážná nehoda. „Při práci mu nohu rozdrtil traktor,“ popisuje francouzská stanice Radio France.

Djandoubiho život lékaři zachránili, přišel ale o dvě třetiny nohy, a tak začal nosit protézu. V nemocnici, kde se zotavoval, se ale odehrálo ještě něco, co výrazně definovalo jeho další život. „Ve špitálu se setkal s osmnáctiletou Élisabeth Bousquetovou. Jejich milenecký vztah se brzy proměnil v toxický. Djandoubi totiž nutil svoji partnerku k prostituci,“ píše web Radio France.

Élisabeth se svému příteli brzy vzepřela a nahlásila ho na policii. Djandoubi skončil za kuplířství za mřížemi, a když byl v roce 1973 propuštěn, začal vymýšlet, jak se své bývalé přítelkyni pomstí. Příležitost se mu naskytla hned po pár měsících, kdy Élisabeth náhodně potkal.

„Mlčte, nebo dopadnete stejně“

V té době Djandoubi žil se dvěma dospívajícími dívkami, ke kterým se choval stejně jako k Élisabeth. Nejdříve si získal jejich důvěru, a když je zmanipuloval, nutil je k prostituci. Právě do bytu, kde žil se svými obětmi, násilím dovedl 3. července 1974 svou bývalou přítelkyni. Začalo několikahodinové peklo, kterému musela přihlížet obě vystrašená děvčata, jimž Djandoubi vyhrožoval, že skončí stejně.

K Élisabeth se choval brutálně a nemilosrdně. „Byla bita a mučena,“ uvádí server Radio France. Tehdy dvaadvacetiletou dívku Djandoubi nejdříve zmlátil a pak jí cigaretou popálil poprsí i genitálie. Když i tento horor přežila, odtáhl ji z bytu na předměstí Marseille a tam ji uškrtil.

Policisté nejdříve nic neměli. „Pak ale na Djandoubiho o měsíc později podala žalobu jeho další oběť - dospívající dívka, která utekla z domu a kterou Djandoubi zbil a brutálně znásilnil,“ uvádí Radio France.

Zatčený muž pak s policií začal překvapivě spolupracovat. Vyšetřovatelům se přiznal i k vraždě, navíc ji podrobně popsal.

Nic, jen tělo v modrém pyžamu

Když začínalo soudní líčení, bylo jasné, že tak krutý a brutální vrah jako mladý Tunisan dostane vysoký trest. Jeho právníci se přesto všemožně snažili, aby se vyhnul popravě. „Už přišel o nohu, nemusíme mu ještě useknout hlavu,“ vyjádřil se prý jeden z nich. Obhájci se pokusili vše uhrát na to, že právě vážný pracovní úraz narušil Djandoubiho psychiku a zapříčinil jeho násilné chování.

Právnické kličky ale nakonec zmařila zpráva z psychiatrie. „Soudní znalec došel k závěru, že je obviněný vysoce inteligentní a že představuje kolosální společenské nebezpečí,“ připomíná web Radio France.

K trestu smrti byl Djandoubi odsouzen 25. února 1977. Jeho odvolání pak bylo definitivně zamítnuto počátkem června stejného roku a stejně tak se rozptýlily veškeré naděje na prezidentskou milost.

Jako svědkyně pak popravě přihlížela i Monique Mabellyová, která byla přivolána coby zástupce soudu. „Slyšela jsem ránu. Otočila jsem se a všude byla krev. Spousta krve, ostře červené krve. Z muže, který s námi ještě před necelou minutou mluvil, najednou nebylo nic, jen modré pyžamo. Jeden ze strážných vzal zahradní hadici, aby rychle smyl stopy,“ popsala poslední popravu v dějinách Francie později žena.

Poslední popravení gilotinou



- Ve Francii se popravovalo gilotinou do roku 1977.

- Poslední tři muži, kteří byli ve Francii popraveni tímto způsobem, byli vrazi Christian Ranucci, Jérôme Carrein a Hamida Djandoubi.

- Christian Ranucci o hlavu přišel 28. července 1976. K trestu smrti byl odsouzen za únos a vraždu osmileté dívky, kterou měl ubodat.

- Predposledním popraveným gilotinou byl Jérôme Carrein. Jeho poprava se odehrála 23. června 1977. Carrein byl stejně jako Ranucci odsouzen za vraždu osmileté dívky. Svou oběť se nejdříve pokusil znásilnit, a když se bránila, uškrtil ji.

- Vůbec posledním popraveným byl Hamida Djandoubi, trest smrti byl vykonán 10. září 1977. Tuniský přistěhovalec mučil a zabil dvaadvacetiletou bývalou přítelkyni.

- V roce 1978 vydal bývalý právník a novinář Gilles Perrault knihu Le Pull-over rouge, ve které zpochybnil, že byl popravený Christian Ranucci vinen. V knize Perrault podpořil to, co tvrdili i Ranucciho obhájci.

- Po vydání publikace debata o zrušení nejtvrdšího trestu v zemi ještě zesílila.

- Trest smrti byl ve Francii oficiálně zakázán v roce 1981.