Počet obětí ani zraněných nemusí být konečný. Podle dřívějších zpráv bylo asi 50 lidí ošetřováno kvůli zástavě srdce. Podle hasičů se předpokládá, že lidé byli umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času (15:30 SELČ) začal tlačit vpřed v úzké uličce poblíž hotelu Hamilton, hlavního místa večírků v Soulu.

Peklo v obchodním domě ve Vietnamu: Hasičům chyběla voda i výcvik. A lidé mizeli

Úřady přesnou příčinu incidentu vyšetřují. Mnozí z návštěvníků měli na sobě masky a halloweenské kostýmy. Řada obětí jsou ženy ve věku kolem dvaceti let, uvedl šéf hasičského sboru v Soulu Čche Song-pom. Podle agentury Reuters jsou mezi převezenými do nemocnic i cizinci. „Lidi byli jeden na druhém. Někteří ztráceli postupně vědomí, jiní už byli zjevně mrtví,“ popsal situaci Čche.

Agentura AP s odvoláním na jihokorejská média informovala, že tlačenici měla údajně způsobit informace o tom, že se v jednom z místních barů nachází blíže nespecifikovaná celebrita. Tuto hypotézu však úřady dosud nepotvrdily.

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol nařídil nasazení záchranářů specializovaných na pomoc po katastrofách. Prezident také nařídil úřadům, aby zajistily nouzová lůžka v okolních nemocnicích a připravily se na rychlé záchranné operace. Do ulic bylo k ošetření zraněných nasazeno více než 800 záchranářů a policistů z celé země, včetně veškerého dostupného personálu v Soulu.

Podle svědků na místě vznikaly improvizované márnice. Starosta Soulu O Se-hun přerušil svou cestu po Evropě a vrací se do vlasti, uvedla agentura Jonhap.

Při davové tlačenici, která vypukla v centru Soulu během halloweenských oslav, zemřelo nejméně 59 lidí.Zdroj: Profimedia

Záchranáři aktuálně pokračují v převozu zraněných do nemocnic po celém městě, napsala agentura AP. Některé ze zraněných zdravotníci oživovali přímo v ulicích čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů.

Televizní záběry a fotografie z místa události ukazují sanitní vozy seřazené v ulicích, kde je také množství policistů a záchranářů, kteří přenášejí zraněné na nosítkách. Je také vidět, jak záchranáři a chodci provádějí resuscitaci lidí ležících na zemi.

Při davové tlačenici, která vypukla v centru Soulu během halloweenských oslav, zemřelo nejméně 59 lidí.Zdroj: Profimedia

Jihokorejská policie po incidentu oblast uzavřela. Úřady také místním zaslaly upozornění na mobilní telefony, aby se nezdržovali v ulicích.

Podle místních médií se na oslavu Halloweenu do čtvrti Itewon sjelo přibližně 100 tisíc lidí. Místo je oblíbené i mezi cizinci žijícími v Jižní Koreji a turisty. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky. Uskutečnila se poté, co země zrušila omezení, která měla bránit šíření nemoci covid-19.

Soustrast a podporu Jižní Koreji vyjádřila řada zahraničních politiků, například britský premiér Rishi Sunak či francouzský prezident Emmanuel Macron. „Tragédie v Soulu mě hluboce zarmoutila," napsal na twitteru český ministr zahraničí Jan Lipavský.