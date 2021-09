Podle tajemníka Pákistánského klubu alpinistů (ACP) zůstala trojice v táboře III. Ten je však příliš vysoko, než aby tam mohl přiletět vrtulník. Dva vojenské vrtulníky, které po trojici pátraly už v neděli, mohou vystoupat maximálně do 6000 metrů.

Trojice horolezců úspěšně zdolala 7788 metrů vysoký, velmi těžko dostupný vrchol v pátek, poté začala sestupovat do tábora. Během večera poslali SMS zprávu svým blízkým, že se dostali do obtíží. Díky satelitním telefonům jsou v kontaktu s rodinami i nyní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.