"Hoří!" ozvalo se v noci na 7. dubna 1990 na palubě švédského trajektu Scandinavian Star. Následovala noční můra, při níž zahynulo kvůli nesrovnalostem v záchranných pracích (ale ještě z jiného důvodu) 159 lidí. Více než dvacet let po katastrofě byla odhalena příčina - požár založila lodní posádka na žádost majitelů lodi, a to kvůli pojistnému podvodu.

Loď Scandinavian Star | Foto: Wikimedia Commons, Terje Fredh / Sjöhistoriska museet - Digitalt Museum, CC BY-SA 4.0

Loď Scandinavian Star se tehdy plavila po mořích bezmála dvacet let. Byla postavena v roce 1971 ve Francii, v 80. letech ji odkoupilo švédské rejdařství Scandinavian World Cruises a využívalo ji k charterovým plavbám. Přestože sloužila až do roku 2004, kdy byla sešrotována, do dějin námořní dopravy se nejvíc vepsala právě tragickou katastrofou z noci na 7. dubna 1990. V té době sloužila společnosti SeaEscape, vlastněné neprůhlednou skupinou investorů.