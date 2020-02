Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli šíření nového typu koronaviru globální stav zdravotní nouze. Štáb se sešel minulý týden už dvakrát. V Číně podlehlo epidemii 170 lidí, počet nakažených vystoupal na více než 8100. Koronavirus se objevil už ve 20 zemích světa.

Čína bojuje se smrtelně nebezpečným koronavirem | Foto: Profimedia

„Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí není to, co se děje v Číně, ale to, co se děje v jiných zemích,“ prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.