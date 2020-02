Čínská národní zdravotnická komise (NHC) podle televize uvedla, že počet obětí se během soboty zvýšil o 45 na 304 případů. Všechna nová úmrtí byla zaznamenána v provincii Chu-pej, ze které se virus šíří.

Čínské úřady během soboty potvrdily 2590 nových případů nákazy, celkový počet se tak vyšplhal na 14 380. V samotné provincii Chu-pej bylo potvrzeno 1921 nových případů nákazy. Celkový počet nakažených v této provinci se tak vyšplhal na 9074, napsala agentura Reuters.

První oběť mimo Čínu

Obětí na Filipínách je podle tamního ministerstva zdravotnictví 44letý muž pocházející z čínského Wu-chanu. Nákaza byla potvrzena také u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile. Podle agentury DPA oba přicestovali na Filipíny 21. ledna.

Východočínské město Wen-čou dnes drasticky omezilo pohyb svým více než devíti milionům obyvatel. Virus tam nakazil už nejméně 265 lidí. Obyvatelé velkoměsta mají povinnost zůstat doma. Pouze jeden člen každé domácnosti smí vycházet jednou za dva dny, aby nakoupil, oznámily místní úřady.

Přerušena byla veřejná doprava ve městě i dálkové autobusové spojení s okolním světem. Velké silniční tepny ve Wen-čou byly téměř úplně uzavřeny pro automobilovou dopravu. Veřejná prostranství jako kina a plovárny jsou také uzavřena. Firmy nesmějí obnovit práci do 17. února, zatímco školy zůstanou zavřené až do 1. března.

Podle agentury AFP jde o jedno z nejdrastičtějších opatření mimo epicentrum epidemie, kterým je více než 800 kilometrů vzdálené město Wu-chan. To je prakticky v karanténě už od 23. ledna.

Návrat Čechů z Wu-chanu

Opatření proti šíření viru přijímají i další státy. Nový Zéland dnes oznámil, že nebude do země vpouštět cizince cestující z Číny. Jižní Korea vyhlásila zákaz vstupu cizincům, kteří přijíždějí z nejvíce zasažené čínské provincie Chu-pej. Epidemie infekce se již rozšířila do nejméně 25 zemí. V Česku se nákaza dosud nepotvrdila.

Do České republiky by se dnes mělo vrátit pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Češi dnes po 2:00 SEČ odletěli z Wu-chanu na palubě francouzského letadla do Evropy. Následně budou převezeni do Nemocnice Na Bulovce, kde zůstanou 14 dní v karanténě. V letedle směřujícím do Prahy by měli být i dva slovenští občané, pro které přijedou lékaři ze Slovenska.