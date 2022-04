Obklopena vzpomínkami na zesnulého manžela, prince Philipa. Tak britská královna Alžběta II. ve čtvrtek 21. dubna oslaví své šestadevadesáté narozeniny. Podle britského bulvárního listu Mirror totiž panovnice ve středu vyjela na své venkovské sídlo Sandringham, kde bude trávit i svůj narozeninový den. „Královna chce být o narozeninách co nejblíže vzpomínkám na prince Philipa, který po většinu času po odchodu do důchodu a stažení se z veřejného života pobýval právě na tomto panství a proměnil jej v ekologickou farmu," uvádí list Mirror.

Podle zdroje z královského paláce, který noviny citují, se královna rozhodla pro přesun na Sandringham v poslední chvíli. „Bylo to náhlé přání, že chce být na narozeniny co nejblíže princi Philipovi, a to konkrétně v prostředí, které pro ně oba bylo velmi důležité. Sandringham pro královnu i ostatní členy rodiny představuje místo spojené s mnoha speciálními vzpomínkami," vyjádřil se zdroj.

Žádné velkolepé oslavy narozenin královna na tento týden neplánuje. „O narozeninách ji na panství navštíví blízcí přátelé, kteří žijí v okolí. Ostatní členové královské rodiny by pak za ní na panství mohli přijet o víkendu, tato informace ale není potvrzena," uvádí list Mirror.

Narozeninová přehlídka

Panovnice Alžběta II. své dubnové narozeniny vždy oslavuje pouze v rodinném kruhu, veřejné oslavy jsou každoročně přesunuty kvůli počasí na červen. Oficiální červnová oslava královniných narozenin se nazývá Trooping the Colour. „Tradiční přehlídka, které se zúčastňuje přes 1400 vojáků, 200 koní a 400 hudebníků v průvodu, se většinou koná druhou červnovou sobotu. V průvodu jedou rovněž členové královské rodiny, na koních nebo v kočárech. Přehlídku vždy uzavírá přelet letounů britského královského letectva, který královna a členové královské rodiny sledují z balkonu Buckinghamského paláce," připomíná tradici oficiální web britské královské rodiny.

Letošní Trooping the Colour se bude výjimečně konat ve čtvrtek, 2. června, a bude součástí programu čtyřdenních oslav sedmdesátého výročí od nástupu Alžběty II. na britský trůn.

Královnin aktuální narozeninový přesun na Sandringham mnohé překvapil. Ovšem mile. V posledních týdnech se totiž více než kdy předtím mluví o zdravotním stavu panovnice. Kvůli pohybovým problémům byla královna nucena zrušit účast na mnoha významných akcích. Zatímco v druhém dubnovém týdnu se ještě zúčastnila bohoslužby za zesnulého prince Philipa, o Velikonocích ji při tradiční velikonoční bohoslužbě zastoupil její syn a následník trůnu, princ Charles. „Královna bohoslužbu vynechala poprvé od roku 1970. Celkově pak na ní chyběla za dobu své vlády pouze pětkrát, a to buď kvůli aktuální zámořské zahraniční cestě nebo kvůli tomu, že krátce předtím porodila prince Andrewa a prince Edwarda," připomíná BBC.

Únava a lehčí potíže

Ve video rozhovoru s pacienty a personálem z jedné z nemocnic, jejíž je Alžběta II. patronkou, pak královna přiznala, že se po překonání koronavirové infekce před několika měsíci cítí unavená.

Ovšem přestože svou fyzickou účast na několika akcích zrušila, královna nadále každodenně absolvuje mnohá online setkání a nic nenaznačuje, že by ji trápily vážnější zdravotní problémy.

„Není známo, že by nejdéle vládnoucí panovnice v britské historii trpěla jakýmikoliv závažnými zdravotními problémy a své povinnosti vynechává jen pokud na tom její lékaři výslovně trvají," připomíná server Wales Online.