Letoun s Čechy z Wu-chanu přistál ve Francii. Do Prahy je přiveze vládní speciál

Na vojenském letišti v jižní Francii dnes přistál francouzský speciál, který z čínského města Wu-chan přepravil do Evropy asi 250 lidí. V letadle se vrátilo i pět Čechů, kteří kvůli epidemii nového typu koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Na palubě letadla jsou lidé z 30 zemí, stroj následně zamíří do Bruselu, odkud budou další pasažéři přepraveni každý do své vlasti. Pro Čechy se už z Prahy vydal do Bruselu vládní speciál.

Francouzské armádní letadlo s občany evakuovanými z čínského Wu-chanu po přistání na vojenské základně v Istres | Foto: ČTK

Francouzské letadlo dnes odstartovalo z Wu-chanu, který je epicentrem nákazy novým koronavirem. Podle agentury Reuters je na palubě přibližně 65 občanů Francie a také například dva Slováci. Své občany z Číny evakuovala nebo se chystá evakuovat řada dalších zemí. Blesková výstavba. Čína za deset dní dokončila nemocnici s tisíci lůžky Přečíst článek › "Armádní speciál Jak-40 krátce před půl třetí odletěl z kbelského letiště do Bruselu. Dnes večer odtud do Prahy přiveze pětici Čechů a dva Slováky evakuované z Číny," uvedl na twitteru český ministr obrany Lubomír Metnar. Přes 300 obětí Virus si v Číně vyžádal už nejméně 304 obětí na životech a nakazilo se jím více než 14.000 lidí. Epidemie infekce se mezitím rozšířila do dalších nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli koronaviru globální stav zdravotní nouze. "Po dohodě se slovenskou vládou jsme nabídli v českém speciálu z Bruselu také dvě místa pro slovenské občany," uvedl už dříve ministr zahraničí Tomáš Petříček. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. Pro slovenské občany si přijedou lékaři ze Slovenska. Počet obětí koronaviru překročil 300. První úmrtí mimo Čínu oznámily Filipíny Přečíst článek › V Česku se nákaza novým typem koronaviru dosud nepotvrdila. Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Čeští občané by podle diplomatů měli cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl na pondělním jednání vlády předložit návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou.

Autor: ČTK