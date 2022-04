Šest let starý Boeing 737-800 havaroval v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si. Letadlo směřovalo z města Kchun-ming do Kantonu. Stroj, který odstartoval v pondělí 13:11 místního času (6:11 SEČ), po 14:20 místního času (7:20 SEČ) ztrácel rychlost a následně začal prudce klesat. Nad městem Wu-čou se kontakt s letadlem ztratil.

Na místo se vydali záchranáři a také asi 600 vojáků, policistů a hasičů. Nehoda způsobila na horském svahu velký požár, který byl vidět i na satelitních snímcích NASA. Trosky jsou podle AP rozptýleny na velké ploše, některé na zelených polích, další v sežehnutých částech lesa.

Záchranáři se snaží nalézt také černé skříňky, v nichž jsou uloženy letové údaje a hlasové záznamy z pilotní kabiny, důležité pro vyšetřování havárie. K pátrání využijí i drony. Záchranné práce podle státních médií ztěžuje hornatý terén s hustou vegetací. Na místo nehody vede pouze jedna nezpevněná cesta pro pěší či motocykly. V oblasti navíc začalo dnes pršet.

V Číně se zřítilo letadlo. Záchranáři: Nenašli jsme žádné stopy po přeživších

Policie přístup na místo omezuje a kontroluje každé vozidlo přijíždějící do nejbližší vesnice Mo-lan-ku. Zarmoucení příbuzní se mezitím shromažďují na letištích v Kchun-mingu a v Kantonu a s obavami čekají na zprávy o svých blízkých.

Prezident České republiky Miloš Zeman zaslal v souvislosti s nehodou čínské hlavě státu Si Ťin-pchingovi kondolenční telegram. "S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tragické havárii letadla společnosti China Eastern Airlines v horách Čuangské autonomní oblasti Kuang-si, která si vyžádala více než sto obětí na životech.Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast Vám i rodinám obětí," napsal český prezident.

Společnost dočasně uzemnila všechny Boeingy 737-800

Příčina nehody zůstává nadále neznámá. Státní média informovala, že společnost China Eastern Airlines dočasně stáhla všechny Boeingy typu 737-800 z provozu. Podle leteckých expertů jde o neobvyklý krok, pokud se neprokáže, že s modelem je nějaký problém.

Čína má více letounů 737-800 než kterákoli jiná země. Vlastní jich téměř 1200. Pokud by ke stejnému kroku přistoupily i další čínské aerolinky, mohlo by to narušit domácí lety.

Čína patří v posledních letech v bezpečnosti letecké dopravy k nejlepším na světě, napsala agentura Reuters. Poslední smrtelná nehoda civilního tryskového letadla se tam stala v roce 2010, kdy za špatné viditelnosti havarovalo letadlo společnosti Henan Airlines, když se blížilo k letišti v I-čchunu. Z 96 lidí na palubě 44 zahynulo.