Byla to senzace. Letectví bylo ještě v plenkách, od fantastického přeletu Atlantického oceánu Charlese Lindbergha uplynulo sotva pár měsíců. A teď tisíce lidí s nadšením sledovaly počátek něčeho, co mělo být dalším senzačním leteckým kouskem. Psal se 16. srpen 1927, a na letišti Oakland v Kalifornii právě startovali letci takzvaného Doleova leteckého závodu (Dole Air Race). Jejich cílem byly Havajské ostrovy.

Jenže nikdo z přihlížejících netušil, že se dechberoucí klání letců změní na smrtící událost. „Všechno připomínalo vzrušující dobrodružství. Skvělý závod průkopníků létání nad Pacifikem. Nikdo ovšem nevěděl, že nad letištěm krouží také smrt. Nikdo si ani nepomyslel, že příběh Doleova závodu se stane příběhem ironie, odvahy, bláznovství a tragédie,“ nastiňuje server The Museum of the City of San Francisco.

Většina z letců na startu totiž nikdy nedosáhla cíle. A mnoho z nich při snaze poprvé pokořit v letadle vzdálenost mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy zemřelo.

Zapsat se do historie

Vše odstartoval právě let Charlese Lindbergha. Americký letec se zapsal do historie, když dokázal přeletět non-stop z New Yorku do Paříže. Zatímco Lindbergh v Evropě slavil svůj triumf, noviny po celém světě přinášely informace o jeho letu. A dva novináři v havajském Honolulu se rozhodli popíchnout tamního boháče Jamese Dolea. „Havajskému ananasovému magnátovi Doleovi poslali telegram, ve kterém mimo jiné stálo, že tento moment přímo vybízí k tomu, aby někdo nabídl vhodnou cenu za první non-stop let na Havaj,“ zmiňuje server The Pan Am Historical Foundation.

Boháč Dole se nedal dlouho přemlouvat. „Zakladatel společnosti Hawaiian Pineapple Company nabídl 25 tisíc dolarů pilotovi, který jako první dokáže přeletět z letiště Oaklandské pole v Kalifornii na havajský ostrov Oahu. Šlo o vzdálenost 3872 kilometrů. Deset tisíc dolarů pak měl dostat ten, kdo by doletěl jako druhý,“ připomíná server This Day in Aviation.

Závod se měl konat v srpnu 1927 a Dole doufal, že se jej zúčastní i sám Lindbergh, ten ale odmítl. Každopádně se našlo dost jiných, kteří byli ochotni to zkusit. A Dole se už těšil, jak se jeho jméno díky tomu stane součástí dějin. Zároveň však doufal, že by časem mohlo vzniknout letecké spojení na Havaj, což byla v dané době revoluční idea.

Letoun s přezdívkou Pride of Los Angeles se také měl zúčastnit Doleova leteckého závodu. Havaroval ovšem při cestě na letiště, ze kterého se startovalo. Posádka přežila.Zdroj: Wikimedia Commons, SDASM Archives, No Restrictions

Start poznamenaný smrtí

Datum startu byl stanoven na 16. srpna 1927. Přihlásilo se celkem třiatřicet lidí, kteří tvořili posádky osmnácti letounů, komise nakonec rozhodla, že start bude povolen patnácti z nich. Jenže než vůbec závod začal, už jej poznamenaly první tragédie.

Někteří vybraní piloti se totiž startu vůbec nedožili. „Letoun J-30 společnosti Pacific Aircraft Company, jehož posádku tvořili poručíci George Walter Daniel Covell a Richard Stokely Waggener z amerického námořnictva, vzlétl 10. srpna 1927 ze základny na North Islandu, aby se dopravil na startovní místo do Oaklandu. Jenže stroj v husté mlze o čtvrt hodiny později narazil do útesů a oba důstojníci zemřeli,“ připomíná první z tragédii server This Day in Aviation.

Stejně tragicky při cestě do Oaklandu dopadl i britský pilot Arthu Vickers Rogers, který se 11. srpna 1927 také zřítil a zahynul.

Závodu se měl zúčastnit i hollywoodský filmový herec Hoot Gibson, ale jeho letoun se rovněž zřítil dříve, než přiletěl do Oaklandu. Tentokrát ovšem alespoň nešlo o smrtelnou nehodu.

Další vybrané posádky pak ještě před počátkem závodu odstoupily, případně ohlásily technické problémy. „Ráno 16. srpna tak bylo místo původně vybraných patnácti letounů připraveno vzlétnout jen osm,“ zmiňuje server This Day in Aviation.

Pozor, žena na palubě!

Letiště postupně zaplnily davy lidí. „Čtyři z osmi letounů řídili piloti, kteří měli zkušenosti z armády. Bývalý armádní letec Jack Frost a jeho navigátor Gordon Scott letěli ve zcela nově zkonstruovaném jednoplošníku Lockheed Vega, který pro účel závodu pojmenovali Golden Eagle (Zlatý orel, pozn. red.). Letoun pojmenovaný Pabco Pacific Flyer pilotoval veterán z první světové války Livingston Irving. V letounu pokřtěném Dallas Spirit seděl další veterán, Bill Erwin, a s ním letěl navigátor Alvin Eichwaldt. A stroj s přezdívkou El Encanto pilotoval Angličan Norman Goddard, rovněž veterán z Velké války, navigátora mu dělal Ken Hawkins,“ píše server The Pan Am Historical Foundation.

Stroj s přezdívkou Aloha řídila čistě havajská posádka, na startu byly také stroje nazvané Oklahoma a Woolaroc společnosti Travel Air. „Ovšem největší pozornost se soustředila na letoun nazvaný Miss Doran. Na jeho palubě totiž byla i žena, dvaadvacetiletá Mildred Doranová, která byla kapitánkou letu. Pilotem byl Auggy Pedlar, a navigátorem Vilas Knope. Noviny měly žně a psaly o příběhu mladé statečné ženy, která je připravena riskovat svůj život,“ konstatuje web The Pan Am Historical Foundation.

Že o život skutečně půjde, ukázal už samotný start závodu.

Posádka letounu Miss Doran. Jelikož byla na palubě žena, Mildred Doranová, novináři při startu nejvíce psali právě o této trojici. Všichni zemřeli poté, co jejich letoun spadl do Tichého oceánu.Zdroj: Wikimedia Commons, SDASM Archives, No Restrictions

Ztraceni v Pacifiku

Závod začal v jedenáct hodin. „Oklahoma vystartovala první. Následoval stroj El Encanto, jenže ten zakolísal, a s rozbitým křídlem skončil v prachu. Pak měl startovat Pabco Pacific Flyer, jenže tomu se ani nepovedlo vznést do vzduchu a rovněž naboural. Golden Eagle vyletěl bez problémů. Miss Doran se na druhý pokus vznesl také, a diváci viděli, jak jim Mildred Doranová mává ze vzduchu. V pořádku ostartovali také Aloha, Woolaroc a Dallas Spirit,“ píše web The Pan Am Historical Foundation.

Ve vzduchu tak bylo nakonec šest strojů. Pabco Pacific Flyer se sice ještě pokusil o opakovaný start, ani napodruhé se mu ale start nepovedlo. Řady závodníků však brzy opět prořídly. „Oklahoma začala mít krátce po startu problémy s motorem, a tak se vrátila. Dallas Spirit se také brzy musel vrátit kvůli technickým problémům,“ píše web This Day in Aviation.

Směrem k Havaji tak mířili už pouze Golden Eagle, Miss Doran, Aloha a Woolaroc. Při rychlosti tehdejších strojů je čekal let delší než jeden celý den. Z dnešního pohledu šlo opravdu o husarský kousek. Letadla měla minimální bezpečnostní vybavení, neexistovala možnost se katapultovat, piloti neměli padáky.

Více než den po startu z Oaklandu se nad ostrovem Oahu objevil stroj Woolaroc. Letoun pilotovaný Arthurem Corneliem Goebelem a navigovaný Wiliamem Virginiusem Davisem (oba byli poručíci amerického námořnictva, pozn. red.), dorazil do Honolulu přesně po 26 hodinách a 17 minutách. O dvě hodiny později, konkrétně po 28 hodinách a 16 minutách od startu z Oaklandu, si druhé místo v závodu připsal stroj Aloha. Dobové fotky ukazují posádky obou letounů, ověnčené typickými havajskými náhrdelníky z květin, jak nadšeně slaví.

Jenže radost brzy přehlušila smutná zpráva. Byť na Havaj mířila ještě dvě další letadla – Golden Eagle a Miss Doran, stále se ne a ne objevit. Minuty čekání se protahovaly v hodiny a po strojích stále nebylo ani stopy. Všichni se začali obávat nejhoršího. Nemýlili se. A to ještě nevěděli, že se tragédie znásobí. „Hledat zmizelé letouny se vypravilo více než čtyřicet lodí amerického námořnictva. Pátrání ale bylo neúspěšné. Když se to dozvěděli letci, tak poté, co byl opraven stroj Dallas Spirit, se jeho posádka se přidala k pátračům,“ píše server This Day in Aviation.

Jenže místo, aby pohled ze vzduchu pomohl, i posádka Dallas Spiritu zmizela. Stroj, ani muže v něm, už nikdy nikdo nespatřil. „Při pátrání se navíc zřítil armádní letoun, a při nehodě zemřeli oba členové posádky. Doleův letecký závod stál nakonec život dvanáct lidí. A místo, aby podpořil letectví, se po této tragédii naopak začalo mluvit o tom, zda je rozumné, aby se někdo pokoušel přelétávat oceány,“ uzavírá server The Pan Am Historical Foundation.