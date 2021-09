Horolezci minulý týden v pátek úspěšně zdolali 7788 metrů vysoký, velmi těžko dostupný vrchol Rakapoši, poté začali sestupovat do tábora. Později ale poslali SMS zprávu svým blízkým, že se dostali do obtíží. Přes satelitní telefon byli však i nadále v kontaktu s rodinami a s úřady. V minulých dnech pátraly po horolezcích vrtulníky a v pondělí se záchranářům podařilo skupinu lokalizovat.

Dosavadní snahy o záchranu komplikovala příliš velká nadmořská výška, v níž vrtulník nemohl delší dobu bezpečně operovat. V úterý byla ale třem alpinistům alespoň letecky dopravena lana, voda, potraviny a léky. Ti se díky tomu vydali znovu na cestu a sestoupili do nadmořské výšky kolem 6300 metrů, odkud je již vrtulník dokázal bezpečně vyzvednout.

"Čekám na základní vyšetření po příjezdu. Jsme v pohodě," řekl ČTK Vlček. Pákistánský list Dawn dříve napsal, že zatímco Pákistánec Nagrí je v dobré kondici, jeden z českých horolezců má omrzliny a druhý trpí akutní horskou nemocí. Podle Vlčka to byl ale naopak Nagrí, kdo měl potíže a potřeboval při sestupu pomoc.

Vrtulník pákistánské armády dnes ráno převezl do bezpečí české horolezce Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří s kolegou z Pákistánu Vadžídulláhem Nagrím v minulých dnech kvůli nepřízni počasí nedokázali dokončit sestup z hory Rakapoši. Trojice, která před pěti dny uvázla v nadmořské výšce kolem 6900 metrů, je nyní v pořádku ve městě Gilgit. Na twitteru to uvedly místní úřady, podle nichž jsou alpinisté v dobrém zdravotním stavu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.