Jenže polské právo, v současnosti v otázce potratů nejvíce drakonické v celé Evropské unii, platí pouze po polskou hranici. To muselo uznat i ministerstvo zdravotnictví, jehož šéf Jan Blatný přitom koncem minulého roku tvrdil, že Polky si do Česka interrupci přijet nechat udělat nemohou. Na to,že je takové stanovisko v rozporu s právem Evropské unie, upozornil na konci minulého roku pirátský poslanec František Kopřiva.

Ministerstvo po Kopřivově interpelaci původně odmítavý názor na právo Polek, jako občanek EU, nechat si v Česku uměle přerušit těhotenství, nakonec změnilo. V původním dopise Kopřivovi Blatný tvrdil, že českému lékaři by za tento zákrok „hrozil zákaz činnosti nebo trest odnětí svobody na jeden rok až pět let“.

Minulý týden ale rezort musel uznat pochybení. „Uvedená odpověď obsahuje závěry, které nejsou v souladu s platným právem,“ přiznal v omluvném vyjádření Blatný. „Zákaz provedení umělého přerušení těhotenství se nevztahuje na cizinky, které mají povolení k pobytu na území České republiky podle některé z mezistátních dohod,“ citovala z dopisu ČTK. „Takovou dohodou je i Smlouva o fungování Evropské unie a z ní vyplývá jasné povolení pro její občany pobývat na území Česka,“ uvedlo ministerstvo.

Levná interrupce

Piráti to přivítali. „Je potřeba nabídnout polským ženám pomoc. Oceňuji, že se k tomu ministerstvo zdravotnictví nakonec postavilo čelem,“ komentoval to Kopřiva. Cesta Polek na interrupci do zahraničí, vedle Česka je to především Nizozemsko a Německo, je přitom zcela legální pro obě strany i podle polského práva. „Zákony polského státu platí jen v hranicích Polska,“ uvedl polský ústavní právník Miroslaw Wróblewski. Jak řekl pro server Noizz.pl, nemůže být za interrupci jakkoli stíhán ani český doktor, který ji provedl, ani polská žena, která ji v Česku nebo jinde v zahraničí podstoupí.

Z možností, které se Polkám ze zahraničí nabízí, je přitom Česko asi nejlevnější. Například pražská nemocnice Na Homolce má ve svém ceníku interrupci pro samoplátce (tedy cizinky) za šest tisíc korun. V minulých letech ročně asi 2000 cizinek utratilo v Česku za interrupce přes deset miliónů korun.