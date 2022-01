Vůbec nejlépe jsou na tom občané Singapuru nebo Japonska. „Držitelé pasů těchto zemí mohou bez víz cestovat do 192 destinací,“ shrnuje stanice CNN. Kromě těchto dvou zemí, Jižní Koreje, Austrálie a USA, první desítku seznamu ovládly evropské země.

Česká republika je na sedmém místě, držitelé českých pasů mohou bez nutnosti vyřizovat si víza vyjet do 185 zemí. Například Slováci pak do 182 zemí.

Naopak nejhůře jsou na tom země z Afriky a Asie. „Na poslední příčce seznamu se umístil Afghánistán. „Afghánci mohou bez předchozího vyřizování víz vstoupit jen na území šestadvaceti států,“ upozorňuje CNN. Jejich pas tak z tohoto pohledu není příliš cenný.

Pasová nerovnost

Stanice zároveň upozorňuje, že seznam Henley Passport Index, jenž byl poprvé sestaven v roce 2006, ukazuje, jak se bohaté západní státy v podstatě uzavírají před lidmi z chudších zemí. „Pasy a víza patří mezi nejdůležitější nástroje ovlivňující sociální nerovnost na celém světě,“ konstatuje ředitel Henley & Partners Christian H. Kaelin.

Žebříček společnosti ovšem nereflektuje současná protikoronavirová opatření, která volnost přístupu do různých států mírně změnila. A tak si držitelé určitých pasů sice do většiny zemí nemusí vyřizovat víza, ale naopak se neobejdou bez záznamu o prodělaném očkování proti covidu nebo PCR testu, či je čeká povinná karanténa.

Seznam Henley Passport Index není jediný, který se věnuje vyhodnocení "síly" pasů jednotlivých zemí. Známý je například Passport Index společnosti Arton Capital. Ten vypočítává výhody pasů jinak, a v tomto seznamu je tedy pořadí trochu jiné. Podle tohoto žebříčku je nejlepším pasem dokument Spojených arabských emirátů, který otevírá dveře bez víz do 160 zemí světa. Na druhé příčce je pak Itálie. V tomto seznamu figuruje Česká republika na 5. místě se 155 státy, kam mohou čeští občané vycestovat.

Rozdíly obou žebříčků

Čísla obou seznamů se liší kvůli tomu, že každá společnost pracuje s jiným počtem zemí. „Henley Passport Index hodnotí pasy 199 zemí a do žebříčku je zařazuje podle toho, do kolika destinací se držitelé těchto dokumentů mohou dostat bez předchozího vyřizování víz. Passport Inder společnost Arton Capital zase bere v úvahu pasy 193 členských zemí OSN a šesti území - Tchaj-wanu, Macao, Hong Kongu, Kosova, Palestiny a Vatikánu. Ovšem hodnotí je podle toho, do kolika zemí se mohou držitelé těchto dokumentů dostat bez víz. A na rozdíl od Henley Passport Index pracuje pouze s uznanými státy, ne s územími připojenými k jiným zemím," vysvětluje rozdíly CNN.

Zjednodušeně řečeno, zatímco Passport Index společnosti Arton Capital hodnotí pasy 193 uznaných států a 6 území, a počítá s tím, že držitelé pasů těchto míst se mohou opět dostat jen do stejných míst, žebříček společnosti Henley & Partners sice hodnotí pasy 199 zemí, ovšem seznam míst, kam se lidé s těmito pasy mohou vydat, je mnohem delší. Zahrnuje totiž například závislá území nebo neuznané státy.

Nejlepší pasy dle Henley Passport Index

1. Japonsko, Singapur

2. Německo, Jižní Korea

3. Finsko, Itálie, Lucembursko, Španělsko

4. Rakousko, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Švédsko

5. Irsko, Portugalsko

6. Belgie, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy americké

7. Austrálie, Kanada, Česká republika, Malta, Řecko

8. Polsko, Maďarsko

9. Litva, Slovensko

10. Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko



Nejhorší pasy dle Henley Passport Index

104. Severní Korea

105. Nepál a Palestina

106. Somálsko

107. Jemen

108. Pákistán

109. Sýrie

110. Irák

111. Afghánistán



Nejlepší pasy dle Passport Index společnosti Arton Capital

1. Spojené arabské emiráty

2. Itálie

3. Německo, Švédsko, Nizozemsko, Finsko

4. Dánsko, Rakousko, Lucembursko, Francie, Polsko, Švýcarsko, Jižní Korea, Nový Zéland

5. Belgie, Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Norsko, Maďarsko, Velká Británie, Austrálie

6. Malta, Irsko

7. Řecko, Slovensko, Spojené státy americké

8. Litva, Island, Estonsko, Lotyšsko, Japonsko, Slovinsko, Kanada

9. Lichtenštejnsko

10. Singapur, Chorvatsko



Nejhorší pasy dle Passport Index společnosti Arton Capital

80. Kosovo

81. Nigérie

82. Libye, Kongo, Etiopie, Súdán

83. Bangladéš, Jižní Súdán, Srí Lanka, Konžská demokratická republika, Írán

84. Nepál, Eritrea, Severní Korea, Mjanmar

85. Palestina

86. Jemen

87. Somálsko, Pákistán

88. Írák, Sýrie

89. Afghánistán