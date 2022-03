V posledních dnech byl podle britských zpravodajských informací znatelný také úbytek ruské letecké aktivity. Rusko nasazuje do invaze brance, přestože prezident Vladimir Putin tvrdil, že nic takového nedělá.

Na videu lze vidět následky bojů ve městě Brovary, které se nachází přibližně dvanáct kilometrů od Kyjeva.

Guvernér Sumské oblasti na severovýchodě země Dmytro Žyvyckyj podle ruskojazyčné verze britské BBC uvedl, že terčem náletů se stala města Sumy a Ochtyrka. Během noci Rusové měli ostřelovat také obec Bytytsya.

Podle informací NEXTY měli být v Ochtyrce při útoku zabiti tři civilisté - dvě ženy a třináctiletý chlapec. Tragické následky mělo údajně také ostřelování v Charkově, při němž podle novinářů zemřely dvě ženy a dvě děti.

Také na jihoukrajinský Mykolajiv dopadly v noci ze severu rakety, informovala agentura DPA. Tamní úřady vyzvaly obyvatele, aby přenocovali ve sklepích. Ukrajinský generální štáb v noci na čtvrtek uvedl, že Rusko posiluje svoje jednotky kolem města.

Nejméně jeden člověk zemřel ve čtvrtek při ruském ostřelování města Severodoněck v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Další tři lidé byli podle místních úřadů zraněni. Bombardování poškodilo ve městě plynovod a způsobilo několik požárů.

Ruské bomby podle Antona Geraščenka, poradce ukrajinského ministra vnitra, dopadly také na továrnu společnosti Coca-Cola nedaleko Kyjeva. Zařízení bylo částečně zničeno a poškozeno bylo i vnitřní vybavení. Z místa zatím nejsou hlášeny žádné oběti.

Rusové ve středu umožnili vytvoření humanitárních koridorů pro odchod obyvatel ze šesti bombardovaných či obklíčených měst. Přesto se některé z dotčených oblastí podle ukrajinských úřadů staly terčem ostřelování.

Ukrajina během středy evakuovala okolo 40 tisíc civilistů. Z vesnic a měst v okolí Kyjeva se podle guvernéra Kyjevské oblasti podařilo dostat přes 10 tisíc lidí. Jen z města Sumy se pak podle ukrajinské vysílací stanice Hromadske za poslední dva dny podařilo evakuovat na 50 tisíc lidí. Před válkou ve městě žilo více než 250 tisíc obyvatel.

Evakuace pokračuje

Evakuace humanitárními koridory pokračuje i dnes. Na Ukrajině se otevřelo sedm cest pro lidi odcházející z měst obléhaných ruskou armádou. Civilisté mohou podle kyjevské policie opustit Buču, Borodjanku, Irpiň nebo Hostomel. Odtud mají všichni zamířit do Kyjeva. Podle Žyvyckého se ráno otevřel koridor také ve městech Ochtyrka a Sumy, odkud evakuovaní míří do Poltavy. Okolo poledne již ze zmíněných dvou východoukrajinských měst vyjely konvoje, které místní převážejí do bezpečí.

Evakuace má začít i v Mariupolu, zde ji ale komplikuje, stejně jako například v Charkově, ruské ostřelování. Poradce v kanceláři prezidenta Zelenského Oleksij Arestovič uvedl, že Rusko se záměrně snaží evakuaci z Mariupolu zabránit.

Podle mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova ruská armáda převzala kontrolu nad řadou čtvrtí v Mariupolu. Informovala o tom agentura Reuters. Podle místní městské rady jsou nyní obytné budovy ve městě opět ostřelovány. Média také hovoří o ruském bombardování mariupolského hasičského sboru.

VIDEO: Occupying forces bombarded the fire department in Mariupol. It was done on purpose - so that firefighters weren't able to put out the fire in the city. pic.twitter.com/VHCOVeknzm — WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) March 10, 2022

Odpoledne úřady v obléhaném městě oznámily, že ruská armáda začala bombardovat zelený koridor, který je určený pro evakuaci civilistů. Lidé tak aktuálně nemohou město opouštět. Mariupolem se během celého dne i přes dohodnuté příměří ozývají výbuchy.

Mariupol remains blocked both for the evacuation of people and humanitarian cargo. This was reported by Iryna Vereshchuk, Minister for Reintegration of Temporarily Occupied Territories.



The mayor of #Mariupol reported that shelling and air strikes continued in the city. pic.twitter.com/VGMHMgqImW — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

Místostarosta města Sergej Orlov reportérům BBC řekl, že ve městě podle posledních informací zemřelo 1207 lidí. „A to počítáme jen těla, která jsme odklízeli z ulic,“ uvedl s dovětkem, že mrtvých je zřejmě daleko více. Podle Orlova končí některé ostatky v masových hrobech a není možné je identifikovat. Ke hřbitovům na okraji města se kvůli ostřelování nelze dostat.

Útok na porodnici

Při jednom ze středečních náletů ruského letectva byla v Mariupolu zničena porodnice s dětským oddělením. Zraněno bylo sedmnáct lidí, převážně žen a dětí. BBC s odvoláním na informace poskytnuté radou města Mariupol hovoří minimálně o třech obětech, mezi nimi má být jedno dítě. Záchranáři v troskách stále hledají další přeživší.

„Ruský pilot, který stiskl tlačítko, věděl přesně, co bomba zasáhne. Rusové, nejen že jste překročili hranice mezinárodních vztahů, ale překročili jste hranice lidskosti. Přestaňte se nazývat lidskými bytostmi,“ rozhořčil se na sociálních sítích starosta města Pavlo Kyrylenko.

VIDEO: Children's hospital in Ukraine hit in air strike.



Police in Ukraine have released images showing devastation at a children's hospital in the besieged port city of Mariupol.



International leaders and Ukraine blame Russia for the attack, calling it “barbaric” pic.twitter.com/HurZMf0fdO — AFP News Agency (@AFP) March 10, 2022

Ostřelování odsuzují i představitelé OSN. „Útok na nemocnici v Mariupolu na Ukrajině, kde je porodnice a dětské oddělení, je děsivý. Civilisté platí nejvyšší cenu za válku, která s nimi nemá nic společného. Toto nesmyslné násilí musí skončit. Zastavte to krveprolití,“ napsal na Twitteru generální tajemník OSN António Guterres.

Podle ruské strany je zpráva o útoku na dětskou nemocnici v Mariupolu nepravdivá. Objekt podle ruského diplomata při OSN Dmitrije Poljanského používali vojáci. Na Twitteru uvedl, že zařízení „převzali radikálové a změnili ho na vojenský bod“, za bombardování tak má být zodpovědná Ukrajina.

Před polednem nicméně agentury přinesly zprávu, že Kreml požádá armádu o informace ohledně leteckého útoku na mariupolskou porodnici. Řekl to mluvčí ruského prezidenta.

Také ve více než čtvrtmilionovém Žytomyru ležícím západně od Kyjeva bomby údajně zasáhly dvě nemocnice. Jedna z nich je podle vedení města dětská. Podle aktuálních informací při útoku nebyl nikdo zraněn.

Russian bombs have struck two hospitals, one of them a children's facility, in Zhytomyr, west of Kyiv, the mayor says. There was no immediate word on casualties. Another airstrike Wednesday devastated a maternity hospital in the port city of Mariupol. https://t.co/pGr0G9JGkE — The Associated Press (@AP) March 10, 2022

Přes devadesát zaměstnanců a další desítky lidí už druhý týden zůstávají v odstavené jaderné elektrárně v Černobylu, která je pod kontrolou ruské armády. Včera v zařízení nefungovala elektřina. „Radiační situace na Ukrajině zůstává normální," informovala dnes na sociálních sítích česká jaderná fyzička Dana Drábová.

Podle velitelství ukrajinského letectva bylo za úterý a středu zničeno nejméně osm ruských vzdušných cílů. Za poslední dva dny Ukrajinci údajně sestřelili čtyři stíhačky Su-25 a dva nepřátelské vrtulníky. Podle generálního štábu se také množí případy demoralizace Rusů, kteří se uchylují k rabování, častější má být i dezerce. Informace ukrajinské strany ovšem nelze ověřit.

Naopak podle ruského ministerstva obrany vojáci Moskvy od začátku invaze zničili 2911 vojenských objektů ve vlastnictví ukrajinské armády. Podle CNN Rusko od začátku invaze vypálilo na Ukrajinu 710 raket.

„Ruští okupanti začali teroristickou válku. Jednají jako zločinci a zbabělci. Zabíjejí civilisty, ženy a děti. Zabili více civilistů než našich vojáků. Kreml bombarduje školy a nemocnice, včetně porodnic. Nedokáží bojovat s naší armádou, tak útočí na ty nejzranitelnější,“ řekl minist obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov.

Vyjednávání

Ve čtvrtek se šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov setkal s ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou na diplomatickém fóru v Turecku. Cílem jednání ministrů zahraničí bylo dojednat schůzku prezidentů Putina a Zelenského, uvedl šéf turecké diplomacie Çavuşoglu. Budoucích jednání prezidentů by se podle něj měla účastnit i turecká hlava státu Erdogan.

Podle ukrajinského ministra zahraničí nedošlo ke shodě na zastavení bojů. „Kapitulace pro nás není přijatelná," řekl Kuleba. Jednání podle něj budou dále pokračovat.

Kuleba u Lavrova s koridory neuspěl. Požadavky Moskvy označil za nepřijatelné

Americká Sněmovna reprezentantů schválila částku ve výši 13,6 miliardy dolarů (310 miliard korun) na humanitární, vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajině a spojencům USA v Evropě. Drtivou většinou schválila také zákon zakazující dovoz ruské ropy. Jde o další reakci Spojených států na ruskou invazi na Ukrajinu.