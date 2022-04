Podle ukrajinských úřadů odmítá ruská armáda snahy o vytvoření humanitárního koridoru z Izjumu, kterého se zmocnila minulý týden. Ukrajinské jednotky s městem v současnosti nemají žádné spojení.

Podle úterního vyjádření ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové zajali proruští separatisté nedaleko Mariupolu jeden humanitární konvoj složený z několika autobusů s civilisty. Cesta měla být domluvená s Mezinárodním výborem Červeného kříže.

Snaha o evakuaci civilistů bude pokračovat i ve středu, a to skrze devět humanitárních koridorů. Na těch se dohodly ukrajinské úřady a ruská armáda, uvedl server Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinskou vicepremiérku Irynu Vereščukovou. Podle agentury Reuters však Vereščuková naznačila, že se nepodařilo dosáhnout dohody na vytvoření koridoru z Mariupolu.

Z obléhaných měst se nakonec do večerních hodin podařilo dostat 4 554 lidí, podstatně méně než v úterý, kdy jich bylo přes osm tisíc.

Podle generálního štábu ukrajinské armády, z jehož ranní zprávy citovala agentura Unian, pokračuje Rusko ve shromažďování vojenské techniky podél běloruských hranic s Ukrajinou. „Podle dostupných informací i nadále pokračuje pohyb ruské vojenské techniky přes Bělorusko i její hromadění u ukrajinských hranic,“ informuje ukrajinská armáda.

Britské ministerstvo obrany se domnívá, že Rusko se v současnosti snaží obklíčit ukrajinské jednotky na východě země. Ruská armáda se tak posouvá ze směru od severoukrajinského Charkova a jihoukrajinského Mariupolu. „Bojiště na severní Ukrajině zůstává z velké části statické a ruské síly pravděpodobně provádějí reorganizaci,“ všímají si Britové.

Od začátku války ruští vojáci údajně zničili v Charkově 1143 infrastrukturních zařízení, včetně 998 obytných budov. Informovala o tom tisková kancelář charkovské městské rady. Na celé Ukrajině pak útoky Ruska zasáhly 600 vzdělávacích zařízení, řekla ombudsmanka Ukrajiny při jednání se svým českým protějškem Stanislavem Křečkem.

Ruští vojáci v uzavřené zóně u odstavené jaderné elektrárny Černobyl vyplenili a zničili laboratoř v hodnotě 148 milionů korun, uvedla agentura Unian. Ve specializované laboratoři, jež byla v provozu od roku 2015 a věnovala se výzkumu radioaktivního odpadu, se přitom mělo nacházet vybavení, z něhož některé části nejsou dostupné jinde v Evropě.

Generální prokurátor Ukrajiny rovněž zahájil první oficiální vyšetřování případu znásilnění ukrajinské ženy ruským vojákem, k němuž mělo údajně dojít v okrese Brovary. „Různé zvěsti jsme slyšeli už dříve. Jedná se ale o první případ, kdy byla potvrzena oficiální stížnost přeživší ženy,“ informovala na twitteru ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová.

Ve městě Trosťanec, které se nachází ve Sumské oblasti, se v úterý rozhořel rozsáhlý požár. Jelikož ale ve městě v současnosti dochází ke tvrdým bojům, hasiči u něj nemohli zasahovat. Ve velké části Trosťance nyní nefungují dodávky elektřiny ani vody, podle gubernátora Dmytra Žyvyckého pak ruští vojáci zabíjejí civilisty. Tuto informaci však nelze nezávisle ověřit.

„Zastřelili ženu, která jela na kole po městě. Nemáme možnost pohřbít naše mrtvé. Objevil se velký problém s ukládáním mrtvých v márnici," popsal situaci Žyvycký.

V úterý večer rovněž v Rivnenské oblasti na severozápadě Ukrajiny dopadly tři ruské rakety, které mířily na objekty vojenské infrastruktury. Rozsah škod zatím není znám.

Podle ukrajinské generální prokuratury zemřelo v důsledku ruské invaze na Ukrajinu 121 dětí, zraněno bylo 167 nezletilých. Tyto údaje však nelze nezávisle ověřit.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ve středu řekla, že Rusko a Ukrajina zorganizovaly již dvě výměny zajatců, neuvedla však o transferech žádné bližší podrobnosti.

Ukrajinská armáda získala zpět zhruba 80 procent území Irpině, informuje dnes odpoledne deník The Kyiv Independent. Podle ukrajinských úřadů obránci obklíčili ruské jednotky severozápadně od Kyjeva, tedy ve městech Irpiň, Buča a Hostomel. Podle Pentagonu se ukrajinské armádě podařilo ruské síly na východě a severovýchodě vytlačit na vzdálenost 55 kilometrů od Kyjeva. Ještě v úterý přitom byli od hlavního města Rusové vzdáleni jen zhruba 20 až 30 kilometrů.

Hlavní město dnes údajně bylo terčem dalšího ostřelování. Cílem se mělo stát parkoviště nákupního centra ve čtvrti Podolsk. Jeden člověk zemřel, dva byli zraněni, uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Rusové podle ukrajinských obránců vymbombardovali most přes řeku Desnu a zcela zablokovali město Černihiv, v němž žije na 300 tisíc lidí. „Putin chce 1100 staré město s unikátními památkami proměnit v nový Mariupol," okomentovaly na Twitteru Ukrajinské obranné síly. Představitelé Černihivu uvedli, že ve městě dochází pitná voda a budou se muset omezit dodávky pro civilisty. Předpovídají také, že Černihiv čeká podobná humanitární katastrofa jako v Mariupolu.

The mayor of #Chernihiv showed what the city looks like after the “liberation” by #Russian troops pic.twitter.com/C7k1ZJIm40