V evakuačním konvoji bylo pět aut. Ve druhém voze, kterým utíkal i Elisei, všichni zemřeli. „Plazila jsem se polem a za sebou za kapuci táhla tříletého syna. To, že vůbec někdo přežil, bylo čiré štěstí,“ svěřuje se žena reportérům BBC a dodává, že dál zvládá fungovat jen díky mladšímu synovi. Staršího s manželem pohřbili měsíc po útoku.

Na ruské násilí se podle Inny nesmí nikdy zapomenout. Podala stížnost na policii a žádá pro svého chlapce spravedlnost. „Chci, aby svět věděl o zločinech, které Rusko páchá. Chci, aby spočítali každou oběť a aby se Rusové zpovídali za lidi, děti a ženy, které zabili,“ prohlašuje odhodlaně.

Elisei Ryabukon,13,killed in firing by soldiers.’The Russians had allowed us to leave.They even waved us goodbye.Then they started firing at us from all directions.I want the world to know about the crimes of Russia’said his mum Inna,who gave us this photo https://t.co/Smnf4DeATM pic.twitter.com/r2QlarbwYZ