Navíc to není první zcela nové město, které Ingelsova firma navrhuje. V lednu 2020 japonská automobilka Toyota pověřila BIG vytvořením územního plánu města pro dva tisíce obyvatel pod horou Fuji. Přestože je projekt s názvem Woven City výrazně menší než Telosa, má se jednat o město, v němž se bude testovat doprava s autonomními vozidly, a které bude plné chytrých technologií, včetně asistenčních robotů v domácnostech.

„Města, která byla postavena na zelené louce, připomínají spíše realitní projekty,“ uvedl Lore. „Nezačínají od lidí, jako nejdůležitější součástí měst. Kdybyste totiž začali lidmi, ihned vás musí napadnout: OK, jaké tedy je naše poslání a jaké jsou naše hodnoty? Posláním Telosy je vytvořit spravedlivější a udržitelnější budoucnost. To je naše hvězda, která nás vede,“ řekl miliardář.

Marc Lore je veleúspěšný americký byznysmen a top manažer. Spoluzaložil americký internetový obchod jet.com, který prodal před čtyřmi lety za tři miliardy korun společnosti Walmart. Poté v tomto maloobchodnímu gigantu pracoval jako šéf pro elektronické obchodování. Společnost opustil na začátku tohoto roku s tím, že má příliš plánů, které by nemohl uskutečnit, kdyby byl nadále zaměstnán jako manažer. Mezi ony zmíněné nápady - kromě TV reality show ad. – patří i „město budoucnosti Telosa“.

Kromě inovativního městského designu slibuje projekt také transparentní správu věcí veřejných a to, čemu říká „nový společenský model“. To obyvatelům umožní „účastnit se rozhodovacích procesů, například o rozpočtu apod. Městská komunitní nadace zase bude nabízet obyvatelům sdílené vlastnictví půdy.“

Financování pak má podle CNN pocházet z „různých zdrojů“. Budou mezi nimi soukromí investoři, filantropové, americká federálních i státních granty a dotace na hospodářský rozvoj. První obyvatelé by se do Telosy měli přistěhovat již v roce 2030.

První fáze výstavby je plánována pro 50 tisíc obyvatel na cca 70 kilometrů čtverečních. Náklady se zde odhadují na 25 miliard dolarů (půl bilionu korun). Ovšem celkově projekt nejspíš přesáhne již zmíněných 400 miliard dolarů, přičemž cílové populace pěti milionů obyvatel má město dosáhnout do 40 let.

Součastí velkolepého odhalení byla i řada digitálních vizualizací od věhlasné dánské architektonické kanceláře Bjarke Ingels Group (BIG). Ty ukazují obytné budovy pokryté zelení a obyvatele ve štědrém otevřeném veřejném prostoru. Sluncem zalitými bulváry projíždějí autonomní vozidla, protože ta na fosilní paliva do města nebudou smět. Navržený centrální mrakodrap je popisován jako „městský maják, který bude sdílet a distribuovat vše, co vyprodukuje.“ Budova bude využívána jako vodojem i aeroponická farma (Aeroponie je způsob pěstování zavěšených rostlin bez potřeby půdy. Rostliny získávají živiny a vodu z rozprašované mlhy – pozn. red.) i fotovoltaická elektrárna.

Ambiciózní návrh na 150 tisících akrech (což je přibližně rozloha 700 kilometrů čtverečních) slibuje supermoderní architekturu, udržitelnou výrobu energií a vodohospodářský systém, který bude odolný vůči rostoucím suchům. Takzvaný „15minutový design“ by pak pro potenciální obyvatele Telosy znamenal dostupnost pracoviště, škol a další základní městské vybavenosti maximálně do čtvrt hodiny cesty z jejich domova.

Podnikatel a bývalý vrcholový manažer amerického obchodního gigantu Walmart Marc Lore své plány představil v minulém týdnu. Telosa, tak by se město mělo jmenovat, má být ekologicky udržitelným místem, které, jak Lore doufá, postaví od absolutní nuly nejlépe v jedné z amerických pouští.

Prezentace i propagační videa města budoucnosti jsou úchvatná. Ovšem, jak uvedla americká televize CNN: „Teď už jen sehnat pozemek a někoho, kdo to celé zaplatí.“ Podle střízlivých odhadů bude třeba na výstavbu něco kolem 400 miliard dolarů, tedy necelých devět bilionů korun. Jen pro představu, to je pět ročních státních rozpočtů České republiky.

Čistší než Tokio. Rozmanitější než New York. Sociálnější než Stockholm. Tak americký miliardář Marc Lore popisuje svoji vizi nového amerického města pro pět milionů lidí. Už má i architekta, které ho má navrhnout.

