OBRAZEM: 100 let Velkého dechového orchestru připomíná putovní výstava

V roce 2021 uplynulo 100 let od založení dechového orchestru firmy Baťa. Dlouhou historii orchestru lidem připomíná putovní výstava s názvem VDO Zlín 1921-2021, která zahájila svou tour nejprve v galerii v budově radnice a od 2. května se přesunula do Kongresového centra ve Zlíně, kde bude k vidění až do 20. května.

Výstava ke 100. výročí založení Velkého dechového orchestru Zlín. Kongresové centrum Zlín | Foto: Deník/Jan Karásek