3,5 minuty a dotace na kotlíky byly ve Zlínském kraji pryč

Umíte si představit, že by vám přišlo tisíc pět set e-mailů za pouhé 3,5 minuty? „ Dnes s úderem osmé hodiny odstartovala druhá vlna kotlíkových dotací a necelé čtyři minuty po osmé byl počet žádostí vyčerpán,“ potvrdil ve středu krajský radní Jan Pijáček.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

Za tu dobu jich totiž dorazilo patnáct set. Zlínský kraj zatím neoficiálně přerozdělil kotlíkové dotace mezi žadatele. Než je více než tisícovce lidem oficiálně úředníci přiklepnou, musí si ještě počkat na rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje začátkem příštího roku.

„Jedná se o 155,340 milionů korun,“ dodal radní Pijáček.

I přes rychlé vyčerpání dotace mohli zájemci ještě odpoledne posílat své žádosti. Zlínský kraj si totiž vytváří takzvaný zásobník.

„Počítačový server je nastavený tak, že přijme žádosti až do vyčerpání 200 milionů. V minulé výzvě se totiž ukázalo, že někteří žadatelé si to rozmysleli a kotel neměnili. Tudíž ti, co byli pod čarou, se dostali nad ni a získali dotaci,“ vysvětlil krajský radní.

Úředníci přijímající žádost i několikrát evidovali, že někdo žádost poslal z více počítačů. Možná pro jistotu. Žádná pravidla tím ale porušena nebyla a takový člověk není evidován mezi žadateli vícekrát.

„Duplikáty je možné snadno odhalit díky identikátoru – rodnému číslu,“ vyzdvihl Jan Pijáček.

Příjem žádostí skončí, když bude vyčísleno přerozdělení dvou set milionů.

Například ale Vít Zapletal, prodejce dřevěných briket z Bohuslavic u Zlína není dotacemi nadšený. Má z toho spíše obavy.

„Prodej briket už pomalu kolabuje, briketárny mají omezenou kapacitu, jsou vytížené a nestíhají. Já osobně jsem začal podnikat s malým autem, letos jsem si koupil velké, ale už nemám co rozvážet. Brikety nejsou,“ podotkl Vít Zapletal.

Už vloni v první vlně kotlíkových dotací zaznamenal zvýšený prodej, letos se děsí ještě vyššího.