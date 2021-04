Zdroj: DENÍKI po půl roce, kdy u něj nákaza propukla, musí stále bojovat s jejími následky. Celkem strávil v horečkách 60 dní v kuse.

„Už jsem nevěřil, že se z nemocnice dostanu domů, obejmu a políbím manželku a otevřu entomologickou krabici,“ svěřil se Deníku jeden z nejznámějších entomologů na Moravě.

„Začalo to loni, kolem 20. října. Měl jsem zažívací potíže, pak mi vyskočila teplota na zhruba 39°C a přidaly se symptomy suchého kašle, bolesti kloubů, zad, břicha a zhoršovalo se to,“ popsal první příznaky Dan, kterému PCR testy potvrdily onemocnění covid-19.

„Byl jsem celkem sedm dní doma, ale horečky jsem stále nemohl srazit antipyretiky. Mezitím dostala stejné příznaky, kromě vysoké horečky, i má žena. U mne šla teplota pořád nahoru, byla již přes 39,5°C, zhoršovalo se mi dýchání, neudýchal jsem ani když jsem šel na wc. Nakonec jsem skončil na interním příjmu, kde mi zjistili oboustranný covidový zápal plic a navrhli mi hospitalizaci,“ přiblížil Dan.

Povídali jsme si o pyramidách. A náhle…

Popsal, že mu lékaři ihned zavedli infuzně antipyretika.

„Konečně to zabralo, musím říct, že se mi velmi po týdnu horeček ulevilo. Ležel jsem v KNTB, v budově LDN, na oddělení rehabilitace. Za tu dobu, kdy jsem tam byl, se v mém pokoji vystřídalo několik pacientů. Pamatuji si jednoho, který byl stejně starý jako já a který měl také jako já, středně těžký průběh onemocnění. Povídali jsem si jednou do pozdních nočních hodin, kdy a kým byly postaveny pyramidy. Pak ale kolem třetí hodiny začal těžce dýchat, byl zmatený, ihned ho převezli na ARO/JIP, ale jak to s ním nakonec dopadlo, nevím,“ přiblížil Dan Čagánek příhodu z nemocnice.

A protože je pracovník ve zdravotnictví, dokáže i popsat, s jak zákeřným onemocněním se nakažení lidé musí vypořádat.

„Tato nemoc postihuje krevní řečiště a zejména plíce. Těžký průběh tohoto onemocnění přichází velmi rychle, jako u pacienta, se kterým jsem si na pokoji povídal. Kdyby ho ihned co se mu přitížilo nepřevezli na ARO/JIP, tak by se udusil, a takových turnusů jsem tam zažil několik,“ přiblížil Dan.

Zimnice a horečky

On sám měl podle svých slov tu smůlu, že měl stále vysoké teploty.

„V noci a ráno mi teplotu snížili, dvanáct hodin byl klid, pak jsem dostal zimnici a horečky. Ty jsem měl celkem po sedmi dnech doma dalších dvacet dva dnů v nemocnici. Všechna má vyšetření ukazovala zánětlivé parametry. Po mírném zlepšení jsem mohl konečně domů,“ doplnil.

Doma ale jeho zdravotní po-covidové potíže pokračovaly, stejně jako vysoké teploty.

„Do Vánoc jsem měl ještě horečky a zimnice a stále jsem bral antibiotika. Celkem jsem měl horečky 60 dní. Šílené to bylo, opravdu dost,“ přiznal nelehkou situaci Dan Čagánek.

Popsal, jak ještě i v nemocnici nemohl dojít na wc.

„Musel jsem se přidržovat zdí, nebo postelí. Dvakrát se mi stalo, že jsem upadl. Bylo to z vyčerpání z teplot,“ vzpomínal na těžké chvíle Dan.

„Když jsem ležel v horečkách dvacátý den covidovém oddělení, tak už jsem myslel, že nikdy nedojdu domů, nepolíbím a neobejmu manželku a neotevřu entomologickou krabici. Opravdu jsem si tohle myslel,“ svěřil se Dan.

Obtíže jej trápí dodnes

Dodnes nemá ani po téměř půl roce vyhráno a s po-covidovými obtížemi se vyrovnává i dnes.

„Vyskočila mi cukrovka, špatně vidím na blízko, takže mám nové brýle a preparace hmyzu mohu provádět už jen pod binokulárem, stále cítím velkou únavu, mívám bolesti zad noční zimnice,“ popsal Dan.

„Tahle „msta“ spojená se zápalem plic je něco nepředstavitelného,“ postěžoval si Dan, kterého jako spoustu dalších pozitivních covidvých pacientů rozhodně lehký či bezpříznakový průběh onemocnění minul.

Přesto nezapomněl prostřednictvím Zlínského deníku poslat slova díků.

„Chtěl bych touto formou poděkovat všem pracovníkům KNTB a toho času covidovému oddělení (Rehabilitace, budova LDN) za jejich profesionální a přesto lidský a obětavý přístup k pacientům,“ usmál se Dan, který věří, že jedině očkování má smysl, jak lze pandemii porazit.

„Lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla a nechat se vakcinovat. Bez očkování není proti viru stoprocentní ochrana, to by člověk musel bydlet sám a mimo naši planetu třeba na Marsu,“ dodal Dan.