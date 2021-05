/FOTOGALERIE/ Arcibiskupský zámek v Kroměříži reaguje na vládní nařízení, které zakazuje provoz zámku v klasickém režimu a místo komentované prohlídky s průvodcem nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat krásy zámku zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO bez výkladu. Tak, jako když jdou na prohlídku do muzea či galerie.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži - květem 2021 | Foto: Deník/Jan Karásek

Výše vstupného se nijak měnit nebude. V současnosti je navíc k vstupence zdarma prohlídka nádherné sala tereny Zpět do „normálního módu“ by se snad mohl vrátit zámek už brzy. Ministr kultury Lubomír Zaorálek ve čtvrtek prohlásil, že pokud se situace nezhorší, mohly by zámky a hrady přejít do klasického režimu s komentovanými prohlídkami už na přelomu května a června.