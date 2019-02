Otrokovice - Pět tisíc korun. Přibližně takovou částku potřebuje desetiletá Celine Mara z africké Guiney k tomu, aby mohla chodit rok do školy a koupit si učební pomůcky.

Včera jí to umožnila ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích, která uspořádala Jarní bazárek výrobků tamních žáků. Právě ti jsou totiž Celininými adoptivními rodiči.

Žáci i učitelé otrokovické základní školy se rozhodli adoptovat desetiletou Celinu před čtyřmi lety. Chtěli jí dopřát stejné vzdělání, jako mají oni sami.

„S nápadem přišla jedna z našich učitelek. Dívku jsme adoptovali a zavázali se k tomu, že jí budeme posílat peníze na školné. Hledali jsme způsob, jak zapojit všechny žáky do této aktivity a napadl nás sběr odpadních surovin,“ přiblížila počátek dobročinné akce ředitelka školy Marta Zakopalová.

Žáci se podle ní velmi ochotně do sběru zapojili. „Nakonec nás napadlo zapojit i jejich rodiče. A tak jsme udělali dobročinný bazar, kde žáci prodávají své výrobky, které kupují jak jejich rodiče, tak i přátelé naší školy,“ vysvětlila dále ředitelka.

Domů si tak mohou odnést například ručně dělaný štrúdl, vypěstované bylinky nebo malované židle. „Ceny výrobků jsou skutečně symbolické. Pohybují se od pěti do třiceti korun. Ale nám to bohatě stačí k tomu, abychom každoročně mohli Celině poslat potřebnou finanční hotovost,“ poznamenala Zakopalová.

Sama dívka svým adoptivním rodičům dvakrát do roka píše, jak se má i co se díky nim naučila. „I my jí posíláme dopis o tom, co je u nás nového a jak se máme,“ pousmála se ředitelka. Podle posledního dopisu, který dětem Celine poslala, ji prý nejvíce baví francouzština a matematika.