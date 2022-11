Rychlejšímu odbavení zákazníků pomohou samoobslužné pokladny i dva druhy velikosti nákupních košíků. Obchod je otevřen od pondělí do pátku, a to vždy od 7 do 20 hodin, o víkendech pak bude zavřeno.

„Pro zákazníky, kteří přijedou autem, je možné parkovat před prodejnou, kde je pro ně vyhrazeno několik míst,“ doplnil Jiří Mareček.

Nápis Black Freiday: pohřebnictví chce ochránit své jméno, autora už zná

Nový Albert vznikl v rekonstruovaných prostorách u Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v areálu bývalého Svitu. Nejedná se o jedinou novou prodejnu v této lokalitě, jen o pár metrů dále se totiž na konci října otevřela také nová pobočka řetězce Pepco.

Nejpočetnější zastoupení mezi obchodními řetězci s potravinami má v krajské metropoli právě Albert, který provozuje pět prodejen. V těsném závěsu je Billa, jenž provozuje čtyři pobočky. Tři prodejny má německý Lidl, nejnovější z nich, na třídě Tomáše Bati v Loukách, byla otevřena teprve v září letošního roku. Dvě pobočky má v krajské metropoli i další německý řetězec - Kaufland. Po jednom obchodě provozuje ve Zlíně také Tesco a Makro.