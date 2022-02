„To bylo těžké, nejdřív sbíráte do pusy a nemůžete přestat, po týdnu ale toho máte konečně dost,“ usmál se majitel známé restaurace.

Pizzerrie Rimini se nachází v Luhačovicích v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží.

„Tuto skutečnost nevnímáme u nás negativně, naopak, lidé, kterým například ujede vlak, stráví čas čekáním na další spoj u nás. Nebo když cestující vystoupí z vlaku, přijdou se k nám osvěžit nápoji nebo si dát něco dobrého na jídlo,“ dodal Matěj s tím, že se najdou i takoví hosté, kteří si objednají se slovy: prosím rychle, za chvilku mi jede vlak. Přesto se podle Matěje Bartoše ještě nestalo, že by se našel takový host, který by ve spěchu na vlakový spoj zapomněl zaplatit.

V Pizzerii Rimini najdou hosté na jídelním lístku nejen bohatý výběr pizz, ale také většinou nabídku italských jídel.

„Tak padesát na padesát, nechtěl jsem totiž, aby zde byla jen pizzerie, ale i italská restaurace. Proto nabízíme jak těstoviny, tak také klasická italská jídla a dezerty,“ doplnil Matěj Bartoš. Prozradil, že kuchyni vévodí dva kuchaři, jeden z nich má dokonce italské kořeny.

Pohřeb Jakuba Gureckého: s mladým závodníkem se přišly rozloučit stovky lidí

V současnosti připravují v Pizzerii Rimini nejen tradiční obměnu jídelního lístku, v plánu mají také rozšíření nabídku vín. Matěj dříve pracoval i jako sommelier ve vyhlášené zlínské restauraci. Za víny tak jezdil například do Francie, Itálie a Rakouska.

„Nejlepší na tom bylo poznávání jak samotných vinných oblastí, tak i mentality vinařů, v každé zemi jsou jiní. Poznat vinaře a zakoukat se do toho a pak i to víno jinak chutná, když víte, jak vzniklo, jaký je za ním příběh. A samozřejmě, miloval jsem na tom i to ochutnávání,“ popsal svou sommelierskou zkušenost.

Matěj má podle svých slov sám rád německé a alsaské ryzlinky, které mají vyšší mineralitu a až petrolejové tóny. A i když se tyto vína nevejdou do cenové politiky pizzerie, přesto si hosté této restaurace budou moci užít kvalitní vína, jejichž nabídka se připravuje.

„Snažil jsem se dosáhnout jak kvality vín, tak cenové dostupnosti. Proto je i rozlévám do skleniček. Myslím, že se to částečně povedlo. Bude nový vinný lístek, kde našim hostům připravujeme širší spektrum nabízených vín,“ seznámil provozovatel restaurace.

Na novou sezónu se Matěj Bartoš společně s personálem restaurace již těší.

„Musíme se připravit na sezónu a uvidíme, jaká bude. Budeme dohánět covidové ztráty a doufáme, že se nám to povede. Již netrpělivě vyhlížíme jak naše stálé, tak i nové hosty. Ať již uvnitř restaurace, tak na naší zahrádce, která je v létě plná zeleně,“ zmínil vedoucí zařízení.

Umění i šílenosti. Takové jsou graffiti ve Zlíně. Některé doslova berou dech

Právě hosté na zahrádce Pizzerie Rimini se stali svědky dramatických událostí, které přinesl 25. června loňského roku přírodní živel, který meteorologové popsali jako downburst.

„Všechno začalo lítat, skleničky, nádobí, ubrusy, židle. Všichni hosté se schovali dovnitř restaurace, jen jeden z nich si statečně vzal své těstoviny a schoval se s nimi pod stůl, kde je mínil dojíst. Nechtěl prý přijít o výhled,“ vzpomínal Matěj Bartoš.

Nakonec ale obsluha neposlušného hosta přece jen přesvědčila, aby si svou italskou specialitu dojedl ve vnitřních prostorách restaurace, kde mu ji tornádo neodnese.