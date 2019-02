ANKETA: Cítili jste se někdy při přecházení přechodu v ohrožení života?

Zlín /SKÓRE DENÍKU/ - Na silnici číhá smrt. Možná to zní hrozně, ale chodci vs. motorizovaní občané se občas nepochopí a střetnou. Pravda bývá jak na jedné tak na druhé straně, ale k čemu to je, když nám může jít o zdraví nebo až o život.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Červinka

Cítili jste se někdy při přecházení přechodu v ohrožení života? Hlasujte v anketě do pondělí do 18. 00 hodin

Autor: Redakce