Zlín /DISKUZE, ANKETA/ - Náměstí Míru ve Zlíně se v úterý dopoledne vrátilo o několik desítek let zpět. Do časů, kdy touha po nedostatkovém zboží nutila lidi postavit se do nekonečných front, v nich trpělivě čekat a někdy doslova urvat přidělené kilo exotického ovoce, masa či hygienických potřeb - tomu se říkalo vítězství všedního dne. V úterý si frontu na téměř půl tuny banánů mohli vyzkoušet i obyvatelé města. A jak vzpomínají dobu minulou čtenáři Zlínského deníku?

Fronta na banány - promo akce k letošnímu Majálesu přilákala desítky kolemjdoucích. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Petr Vyorálek, Zlín, 32 let, technolog

Pamatuju si, že naši chodili do fronty na banány hlavně na Vánoce. Jsem rád, že už to teď nemusím zažívat, i když kdyby byly zadarmo, tak bych to možná bral.

Pavel Zaoral, Zlín, 61 let, důchodce

Na fronty vzpomínám velice rád. Hlavně na tu, když jsem na náměstí byl dvoustý v řadě, protože mě matka poslala pro banány.

Marie Burková, Otrokovice, 72 let, důchodkyně

Fronty byly pro mě hrozně deprimující, neměla jsem je ráda. Ale když už něco bylo, tak jsme toho nakoupili víc, klidně i dvě nebo tři kila. Nejhorší bylo ale to zapařené maso v létě. Nechápu, jak to někomu může chybět, kéž by se to už nikdy nevrátilo.

Anna Kotasová, Zlín, 33 let, na mateřské dovolené

Pamatuji se, že naši chodili pro banány stávat do fronty, přitom já sama je ani nemám ráda. Ale bylo to vždycky jenom na důležité události, třeba Vánoce nebo narozeniny.

Věra Slezáčková, Zlín, 73 let, důchodkyně

Do fronty na banány jsme chodili všichni. Mně osobně ty banánové fronty až tak nevadily, horší byly ty na maso.