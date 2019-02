ANKETA: Postoupí ČR do dalších bojů na EURO 2012?

Zlín - /SKÓRE DENÍKU/ V sobotu bude česká česká fotbalová reprezentace hájit druhé postupové místo. Aby prošli do čtvrtfinále, musí zvítězit nad Polskem. Stačila by jim i remíza, za předpokladu, že souběžné utkání Řecka s Ruskem dopadne výhrou Ruska. Postoupí ČR do dalších bojů na EURO 2012? Hlasujte!

Ilustrační foto | Foto: Robin Novák

Autor: Redakce