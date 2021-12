Elena, 17 let, Zlín Elena, 17 let, Zlín Zdroj: Deník/Jana Vozárová

1. Co mě letos nejvíce potěšilo?

Hodně věcí. Tak letos mě třeba dost potěšily změny v mé oblíbené počítačové hře Minecraft. Každopádně to není jediná věc hodná radosti. Skvělé bylo to, že jsme se mohli vrátit k setkávání s přáteli.

2. V čem by se měli podle dětí dospělí polepšit?

Mám pocit, že by mohli dát více prostoru fantazii. Není nic špatného na tom, brát život trochu s nadhledem. Ale jinak asi nemám co doporučovat. Už za 4 měsíce budu dospělá, ale nějak nemám pocit, že bych do té doby stihla dospět :-)

3. Co si přeji k Vánocům a co přeji všem ostatním?

Nejsem si jistá, jestli je možné přát ostatním cokoliv jiného než zdraví a štěstí. Vlastně ano, pro děti méně stresu ze školy a pro dospělé více času na nějakou tu zábavu.