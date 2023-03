S příchodem prvních jarní dnů klepe na dveře také začátek cyklistické sezony, se kterou se každoročně pojí i zvýšený zájem lidí o služby cykloservisů. Mnoho cyklistů totiž nechává předsezonní prohlídku kola až na jarní měsíce.

Jakub Klement, Kolovna KM v Kroměříži. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

„Největší nápor přichází vždy v závislosti na počasí. Jakmile se oteplí – je venku patnáct až dvacet stupňů - tak lidé začnou nosit kola do servisu. Jednou je to třeba začátek března, jindy až v dubnu. Každý rok je to jinak,“ prozrazuje Jakub Klement z kroměřížské Kolovny.

Letošní sezona podle něj už pomalu odstartovala.

„Lidé už nám nosí kola. Je to poznat i tak, že zákazníky na servis už musíme objednávat dopředu. Nemáme totiž takový prostor, abychom si nabrali najednou třeba třicet kol do zásoby, ale musíme je přijímat postupně. Bereme třeba pět nebo šest kol denně,“ dodává Klement s tím, že čekací lhůta v jejich servise je aktuálně okolo tří dnů.

„Lidem říkáme, že si jejich kolo dnes na servis prostě nevezmeme. Ať ho dovezou za tři nebo čtyři dny. Postupně se to ale bude ještě protahovat. Počítám, že třeba za dva týdny už budou muset lidé čekat i deset dní,“ říká Jakub Klement s tím, že v době největšího náporu byla čekací doba na servis až čtrnáct dní.

„Nepamatuji si, že by to někdy bylo déle. Všude je to ale jinak. Některé servisy na tom mohou být hůř,“ dodává. Samotné servisní práce pak trvají v průměru tři dny.

„Je to různé. Pokud se třeba čeká na nějaké součástky, může to trvat déle,“ vysvětluje.

Cena předsezonního servisu kola se pohybuje od 600 do 1500 korun.

„Základní servis ve zkratce obnáší například kontrolu přehazovačky, řetězu, přesmykače, brzd a lanek. U dražší varianty je potom těch úkonů více – třeba se vyměňují bovdeny a lanka a tak dále. U nejdražší varianty se pak celé kolo rozmontuje a zkontroluje a tak dále. Součástí je také umytí kola,“ přibližuje Jakub Klement.

Helmu dnes nosí na kole skoro každý

Kromě prodeje a servisu kol a elektrokol nabízí v Kolovně i veškeré další potřebné vybavení, včetně cyklistických helem. „To je věc, která se hodně prodává. Dneska už ji na kole totiž nosí opravdu skoro každý. Lidé je už navíc často kupují úplně automaticky, ani je nemusíme příliš nabízet,“ prozrazuje.

Jejich cena se pohybuje různě.

„I za tisícovku dneska koupíte helmu, která vám může zachránit život. Většinou ale prodáváme spíše značkové kvalitnější přilby, které se pohybují okolo dvou až tří tisíc korun. To je taková běžná cena,“ říká Jakub Klement. A na co dbát při výběru helmy?

„Hlavně aby dobře seděla na hlavě. Tvarově jsou totiž různé. Základ ale je, aby dobře padla a člověk se v ní cítil příjemně… Já osobně mám třeba dámskou přilbu. Prostě mi sedí tvarově na hlavě nejlíp, což je nejdůležitější,“ uzavírá Jakub Klement.