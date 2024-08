„Všesokolský slet je unikátní akce, kde cvičenci reprezentují svá města a obce. Přesto, že se některým městům nepodařilo sestavit vlastní skupinu, za Lukov do Prahy vyrazily hned dvě,“ popisuje Anna Horsáková, pro kterou to byl již 11. slet a celkově 10. skladba, kterou s lukovskými ženami nacvičila.

Anna Horsáková pochází z Fryštáku, kde od mala chodila do cvičení. Když se po svatbě přestěhovala do sousedního Lukova, první, co hledala, bylo společné cvičení.

A tak v září 2023 nastoupilo osm žen na značky a každé pondělí pilovalo sestavu. Říkají, že je to vlastně taková skládačka, kdy každá skupina nacvičuje vlastní část, která se potom spojí do jednoho celku na Strahově (celkem vystoupilo 2500 cvičenek, pozn. redakce).

„Ty nácviky jsou docela náročné, protože není jednoduché sladit hudbu a choreografii, jejíž součástí jsou deštníky. Dříve to navíc bylo tak, že jsem dostala jen sešit se sestavou, hudbu a musely jsme se vše naučit samy. Člověk se jel jednou dvakrát podívat do Brna nebo do Olomouce, jak skladba vlastně vypadá, a zbytek byl na vás,“ popisuje seniorka.

Potkala za pětačtyřicet let svého cvičení nějaké vyložené „dřevo“?

„To víte, že ano, a holky z toho byly nešťastné. Ale já jim říkala: cvič, na co máš. Nesnaž se dohánět ostatní, protože každý má tělo přizpůsobené k něčemu jinému nebo je prostě jinak pohyblivý,“ vysvětluje Anna Horsáková.

Rozezpívali jsme v Praze celou tramvaj

Zažila 11 sokolských sletů, při kterých prožila nespočet příhod i zážitků. Nejvíce jí v paměti utkvěla skvělá atmosféra, která v Praze panovala.

„My jsme se tolik nasmály při cvičení i cestou na slet. Vždycky jsem ráda zpívala a s cérečkami jsme dokázaly rozezpívat cestou do Prahy celý vlak. A pokračovaly jsme v tom i v tramvajích. Spustily jsme nějakou moravskou a Pražáci nakonec zpívali s námi a nechtěli nás ani pustit,“ vzpomíná s úsměvem seniorka a přidala historický slogan: Moraváci zdraví Prahu, přijeďte k nám na Moravu. Přijeďte k nám železnicí, dostanete slivovici!

Další sokolský slet je plánován v roce 2030, to bude Anně Horsákové 84 let. Akce pro ni byla velmi emotivní, protože letošní slet bere jako uzavření určité životní kapitoly. I když nikdy neříkej nikdy.

„Budu cvičit tak dlouho, jak jen to půjde. Když nebudu moci, tak mě cérečky odvedou na značku, já si to tam odbudu a potom mě odvedou domů,“ plánuje s úsměvem seniorka. A podle jejího odhodlání to vypadá, že ji potkáte i na sokolském sletu za šest let.