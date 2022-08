Výzkum u Fryštáku vede tým archeologa Arkadiusze Tajera. S každým decimetrem odhrnuté půdy se odborníkům odkrývají stará tajemství prvních zemědělců na Moravě. Například to, že kromě obdělávání polí byli také zručnými staviteli.

„První zemědělci bydleli ve vícegeneračních velkých a dlouhých domech, jejichž konstrukčními základy byly dřevěné sloupy částečně zakopané do země. Půdorysy těchto staveb, největší o délce 40 metrů a šířce 12 metrů, jsme objevili právě v lokalitě u Fryštáku,“ dodal archeolog Tajer.

Z dnešního pohledu žili obyvatelé fryštácké osady ekologicky a udržitelně – místo omítky používali hlínu, kterou těžili z příkopů u domů, a co nepadlo na fasádu, posloužilo k výrobě pěkně zdobené keramiky.

„Pro tuto, na našem území nejstarší zemědělskou kulturu, je typické zdobení keramických nádob lineárním ornamentem rytých líni, někdy uspořádaných do složitých geometrických vzorů, jindy dlouhé ryté linie měly tvar složitých meandrů. Rytou výzdobu, často doplňují drobné kulaté vpichy, takzvaný notový ornament,” popsal Tajer.

Odkrytí pravěké osady bylo pro archeology velkým překvapením. Fryšták je totiž místem, které je jinak na vykopávky velmi chudé.

„Na základě charakteristické keramiky i reliktů do země zahloubených objektů datujeme osadu do šestého tisíciletí před naším letopočtem,“ uvedl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Archeologický výzkum u Fryštáku potrvá až do konce září.